Спикер нижней палаты парламента Таджикистана Шукурджон Зухуров попросил министра культуры республики Шамсиддина Орумбекзода подготовить специальную программу правительства для поддержки незрячих в стране. Министр пообещал исполнить.

Спикер огласил просьбу на заседании нижней палаты, на котором обсуждался вопрос о присоединении Таджикистана к Марракешскому договору об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям.

Вышеназванный договор был принят 27 июня 2013 года в Марракеше. В настоящее время к нему присоединились 38 государств мира.

Сегодня Таджикистан стал 39-ой страной мира, присоединившейся к Марракешскому договору.

Министр культуры, выступая в парламенте, сообщил, что суть договора состоит в том, что при публикации произведений для незрячих, получать согласие от их авторов не требуется.

Орумбекзода также отметил, что сегодня в Таджикистане проживают порядка 8,3 тыс. незрячих людей.

Справка: Марракешский договор об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям.

Он предусматривает установление ограничений и исключений из авторского права в интересах слепых и лиц с нарушениями зрения или другими ограниченными способностями воспринимать печатную информацию, позволяющих вносить необходимые изменения для изготовления экземпляров произведений в доступном формате, воспроизводить, распространять и доводить до всеобщего сведения произведения в форматах, доступных для таких лиц.

Договор также предусматривает международный обмен произведениями в таких форматах посредством деятельности специально уполномоченных органов.

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