Три с половиной миллиона сомони - это общий ущерб, нанесенный огнем, сообщил «АП» пресс-секретарь МВД Умарджони Эмомали. Он подчеркнул, что у МВД нет информации, сколько из этой суммы составляет размер ущерба, понесенного предпринимателями рынка.

Пресс-секретарь отметил, что в настоящее время на месте пожара на рынке продолжает работу оперативно-следственная группа, которая уже установила, что возгорание произошло в результате замыкания электропроводки.

Пожаром на рынке «Султони Кабир», который случился вечером в минувшую субботу, огнем было уничтожено 1 тыс. 230 квадратных метров, а это более 20 торговых точек и магазинов. Люди при пожаре не пострадали.

Пожар возник на первом этаже 6-этажного торгового центра, где продавались бытовая техника и товары для дома.

Возгорание, начавшееся в 20:30, было полностью локализовано в 00 часов 15 минут 3 июня. Для тушения пожара были мобилизованы 100 единиц специальной и вспомогательной техники и более 3000 сотрудников различных экстренных служб страны.

После пожара мэр Душанбе Рустам Эмомали поручил выяснить причины возникшего 2 июня пожара на рынке «Султони Кабир» и оказать помощь пострадавшим.

В мэрии Душанбе "АП" сообщили, что Рустам Эмомали дал поручения Авазу Кабирову - директору рынка «Султони Кабир» восстановить весь ущерб предпринимателей, пострадавших от пожара, за счет прибыли рынка.

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