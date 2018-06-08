В Таджикистане разрабатываются проекты нормативно-правовых актов по усовершенствованию налоговой и таможенной систем, нацеленных на повышение эффективности предоставляемых инвесторам преференций. Соответствующие проекты должны быть подготовлены и предоставлены на рассмотрение Консультативного совета по улучшению инвестиционного климата при президенте РТ до конца текшего месяца.

Разработкой проектов занимается межведомственная рабочая группа по усовершенствованию налоговой и таможенной систем и эффективности предоставляемых стимулов. Первое заседание созданной из числа представителей соответствующих министерств и ведомств группы прошло 6 июня.

Рабочая группа создана в соответствии протоколом прошедшего в январе заседания Консультативного совета по улучшению инвестиционного климата при президенте РТ. Основная задача Группы заключается в подготовки аналитического отчета с предложениями, разработки проектов нормативно-правовых актов по усовершенствованию налоговой и таможенной систем, направленных на повышение эффективности предоставляемых инвесторам стимулов, сообщили «АП» в Госкомитете по инвестициям и управлению госимуществом РТ.

Согласно официальной информации, в Таджикистане созданы благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций, поддержки рыночных структур и развития коммерческой, финансовой и банковской системы.

Однако, сами же инвесторы приводят многочисленные проблемы, в частности трудности юридического характера, непредсказуемую политику и проблемы безопасности, с которыми они сталкиваются в республике.

Инвесторы отмечают, что оспаривать решения таджикских властей в судах страны практически невозможно, если, к примеру, инвестора необоснованно обвинили в неуплате налогов.

Один из китайских инвесторов, которого, по его мнению, необоснованно обвинили в неуплате налогов, говорит, что ему трудно было найти адвоката в Таджикистане, поскольку «таджикские юристы рискуют потерять свои лицензии, если будут работать против правительства».

«Иностранному акционеру соответствующие структуры Таджикистана с применением угроз советуют смириться с создавшимися условиями», - сказали китайские инвесторы газете South China Morning Post.

За последние годы многие иностранные инвесторы, работавшие в телекоммуникационной отрасли Таджикистана, покинули республику. Главные претензии инвесторов были связаны с налоговой системой республики.

В последнем докладе Всемирного банка Doing Business Таджикистан находится среди стран с самой высокой налоговой нагрузкой. Общая ставка налогов от коммерческой прибыли в республике составляет 65,2%.

Суммарная налоговая ставка показывает размер налогов и обязательных отчислений, которые должно уплачивать предприятие на второй год работы, и выражается как доля от ее коммерческой прибыли.

Для сравнения, общая налоговая ставка в Кыргызстане составляет 29%, Казахстане - 29,2%, Афганистане - 36,3%, Узбекистане - (41,1%), а в России (47%).

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