С июня платежные терминалы возобновили работу онлайн-кошельков. Эту информацию «АП» подтвердили в одной из компаний, владеющей платежными терминалами страны.

По словам источника, для возобновления работы кошельков руководители терминалов выполнили ряд условий Национального банка Таджикистана.

По словам источника, одним из основных условий Нацбанка являлась прозрачность конвертации пополняемого счета.

«То есть, теперь при пополнении баланса онлайн-кошелька клиент видит конвертацию своей валюты в долларах и в рублях по курсу Нацбанка», - сообщил источник.

Другое требование НБТ – это установление единой комиссии для всех кошельков.

На данный момент терминалы решили установить комиссию в размере 10% от общего количества пополняемой суммы.

Последние четыре месяца в стране не представлялось возможным пополнить счета онлайн-кошельков через платежные терминалы: значки электронных кошельков на мониторах терминалов существовали, однако операции были недоступны.

На данный момент, согласно законодательству, терминалы работают при банках или микрокредитных организациях: поставщики платежных услуг должны были еще до апреля получить лицензию НБТ на осуществление своей деятельности на территории РТ. Ктио получил - работают, деятельность остальных считается незаконной, говорилось ранее в сообщении НБТ.

Дело в том, что, согласно принятому закону «О платежных и платежных системах», коммерческие компании, которые занимаются приемом платежей посредством терминалов самообслуживания, должны заключить соглашения с кредитными организациями и действовать в качестве банковских платежных агентов.

В Таджикистане популярными кошельками являются QIWI, Yandex и Webmoney. Их в основном используют для оплаты товаров и услуг через интернет и перевод денег на счета или банковские карты.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus