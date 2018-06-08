Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) опубликовала 7 июня обновленный рейтинг национальных сборных команд.

Национальная сборная Таджикистана по футболу, по сравнению с прошлым месяцем, поднялась на одну строчку и теперь занимает 119-е место, сообщает Федерация футбола Таджикистана.

В активе нашей сборной 264 очка. Среди азиатских команд сборная Таджикистана занимает 22-е место. В Азии первое место у Австралии (36-е место в мире, 718 очков), второе – у Ирана (37-е место, 708 очков), а третье – у Южной Кореи (57-е место, 544 очка). Сообщает официальный сайт ФФТ.

Рейтинг ФИФА с 1558 очками возглавляет сборная Германии, вторыми идут бразильские футболисты (1431 очка) тройку лидеров с 1298 очками замыкает сборная Бельгии.

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