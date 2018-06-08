Представители Всемирного банка объявили о завершении проекта «Реализации национальной стратегии развития статистики Республики Таджикистан на 2015-2018 годы». На осуществление этого проекта банком направлено 2,5 миллиона долларов в виде гранта.

Вопросы, связанные с реализацией данного проекта, были обсуждены 6 июня на встрече первого замминистра финансов Таджикистана Джамшеда Каримзода с миссией Всемирного банка в республике, сообщает секретариат Минфина.

Представители Всемирного Банка отметили, что окончательный отчет относительно реализации проекта будет представлен на рассмотрение министерства в ближайшее время.

В ведомстве подчеркивают, что в рамках реализации данного проекта со стороны Всемирного Банка был предоставлен грант в размере 2,5 млн. долларов.

Основными целями данного проекта является поддержка и реформирование национальной системы статистики в Таджикистане.

В завершение встречи стороны выразили готовность к расширению двустороннего сотрудничества и реализации перспективных проектов, направленных на социально-экономическое развитие Республики Таджикистан.

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