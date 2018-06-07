Суд Стокгольма приговорил к пожизненному заключению гражданина Узбекистана Рахмата Акилова, который признан виновным в совершении теракта в столице Швеции в апреле прошлого года.

Его признали виновным по обвинениям в терроризме, убийстве пяти человек и в 119 эпизодах покушения на убийство, пишет Медуза.

Издание отмечает, что приговренные к пожизненному сроку в Швеции в среднем проводят в заключении около 16 лет. После отбытия срока Акилов будет выдворен из страны.

7 апреля 2017 года грузовик наехал на людей на одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Тогда пять человек погибли, еще пятнадцать получили ранения.

Находившийся за рулем грузовика 40-летний гражданин Узбекистана Рахмат Акилов угнал машину и затем совершил на ней теракт. Он был задержан шведской полицией спустя несколько часов, и дал признательные показания.

Акилов сообщил, что хотел совершить теракт от имени "Исламского государства", которое так и не взяло ответственности за него.

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