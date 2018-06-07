Вы, наверное, уже читали о том, что в Солнечной системе есть 10 малых планет, которые носят таджикские имена, но вряд ли вы знаете их поименно. И, наверняка, не имеете представление, как происходит наименование.

Так вот, чтобы вам и нашим соседям – жителям Узбекистана - был понятен этот процесс, мы поехали в самую известную обсерваторию страны «Санглох», которую, кстати, Британская вещательная корпорация ВВС назвала одним из лучших мест в мире для наблюдения за звездами. Там мы поговорили с директором Института Астрофизики АН РТ Гулчехрой Кохировой.

По ее словам, имена получают малые планеты только по утверждению Международного астрономического союза, и вовсе не обязательно, чтобы ученый, чье имя дано космическому объекту, сам был первооткрывателем данной планеты.

«Имена даются в основном за заслуги перед наукой, причем в любой сфере. Так и получилось, что астероид под номером 24533, обнаруженный очень давно, в 2014 году получил мое имя», - делится Кохирова.

Помимо нее, МАС оценил в свое время и труды таких ученых Таджикистана, таких, как Бабаджанов (его имя дано малой планете под номером 7164), Бахарев, Доброволева (4011), Чернова (4207), Киселев (4206), Герасименко (3945) и Ибадинов.

В ролике использованы кадры из фильма Нодира Турсун-Заде «When the Day meets the Night».

Цель проекта «Салом, соседи!» проста – сблизить жителей Таджикистана и Узбекистана посредством коротких видео-историй, в которых каждый найдет что-то интересное для себя.

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