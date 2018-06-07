Суд столичного района Сино рассмотрит иск ОО «Независимого центра по защите прав человека» и адвоката Абдурахмона Шарипова к Генеральной прокуратуре Таджикистана. Истцы выступают по делу Исмонбоя Бобоева, скончавшегося в 2010 году при задержании в РУБОП по Согду в результате пыток. Суд состоится 13 июня.

Истцы считают, что Генеральная прокуратура допустила нарушение подследственности по данному делу, сообщает Коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане.

В сообщении Коалиции отмечается, что 30-летний Исмонбой, сын Джурабоя Бобоева, жил в России и получил гражданство этой страны. В феврале 2010 года он приехал в Таджикистан навестить своих родителей и забрать свою дочь, которая у них гостила.

Днем 19 февраля молодой человек был задержан в Исфаре около главной мечети города. Сотрудники РУБОП по Согду Фирдавс Шокиров и Манучехр Акбаров заявили Исмонбою, что он подозревается в членстве в экстремистской организации «Исламское движение Туркестана». В тот же день молодой человек скончался в служебном кабинете вышеназванных.

Как утверждал Джурабой Бобоев, на теле погибшего сына имелись явные следы побоев, синяки под коленями и темные следы на пальцах, оставшиеся, по его мнению, от электрического тока.

Спустя две недели по факту смерти задержанного Исмонбоя Бобоева было возбуждено уголовное дело. В совершении данного преступления подозреваются сотрудники РУБОП по Согду Фирдавс Шокиров и Манучехр Акбаров.

Однако данные лица отделались лишь увольнением и до сих пор находятся на свободе по причине «болезни»: простуды и простатита.

10 марта 2010 года были получены результаты первой судебно-медицинской экспертизы. В заключении утверждалось, что причиной смерти стала «механическая асфиксия» вследствие западения языка.

При этом в заключении не было дано оценки причин западения языка задержанного. Тогда Джурабой Бобоев потребовал проведения эксгумации.

6 апреля 2010 года эксперты Республиканского центра судебно-медицинской экспертизы провели повторную экспертизу. Ее результаты показали, что Исмонбой Бобоев умер от электротравмы, острой сердечно - сосудистой и дыхательной недостаточности, что бесспорно доказывает факт применения пыток и смерти в результате пыток и жестокого обращения.

Тем не менее, расследование дела о гибели Бобоева приостанавливалось и возобновлялось 6 раз. Так, постановление о приостановлении дела было обжаловано Джурабоем Бобоевым и его адвокатом Абдурахмоном Шариповым в суде города Худжанд, постановлением которого приостановление расследования было отменено за незаконностью.

Как сообщает Коалиция против пыток со ссылкой на адвоката Абдурахмона Шарипова, обращения и обжалования действий должностных лиц, проводящих неэффективное расследование, продолжаются в течение 8 лет.

В январе этого года обращение было сдано в Генеральную прокуратуру страны о возобновлении расследования и привлечения виновных к уголовной ответственности.

6 февраля адвокат Абдурахмон Шарипов получил ответ, что следствие по делу Бобоева возобновлено и направлено в Следственное Управление МВД РТ для дальнейшего расследования.

Коалиция отмечает, что данный ответ был обжалован адвокатом Шариповым, посчитавшим наличием факта нарушения подследственности и требованием передачи уголовного дела в Следственное Управление по расследованию особо тяжких преступлений Генеральной Прокуратуры РТ.

На данную жалобу 6 апреля адвокату А. Шарипову поступил письменный ответ за подписью заместителя Генпрокурора РТ Вахобова В.М., в котором сообщается, что для истребования уголовного дела из СУ МВД РТ и передачи для дальнейшего расследования в СУ Генеральной прокуратуры РТ нет оснований.

В связи с этим адвокат подал заявление в суд района Сино о нарушении подследственности, допущенной со стороны Генпрокуратуры РТ.

«Складывается впечатление, что должностные лица государственных органов не заинтересованы в проведении оперативного, беспристрастного и эффективного расследования о пытках. Несмотря на наши многочисленные обращения, должностные лица государственных органов не произвели никаких следственных действий», - сказал Абдурахмон Шарипов.

Тем временем официальные лица страны хранят молчание и по исполнению соображений Комитета ООН по правам человека по делу смерти Исмонбоя Бобоева, отмечает Коалиция против пыток Таджикистана.

В 2012 году в Комитет ООН по правам человека была направлена индивидуальная жалоба по данному делу. В августе 2017 Комитет, рассмотрев обращение, признал нарушение со стороны государства в пользу Джурабоя Бобоева, отца Исмонбоя, по нескольким статьям Международного пакта о гражданских и политических правах.

Комитет ООН направил свои соображения правительству Таджикистана для исполнения, в которых отмечал, что "с момента смерти сына Джурабоя Бобоева прошло более семи лет, но до сих пор неизвестны точные обстоятельства смерти, а органы государства-участника все еще не предъявили обвинения, не привлекли к ответственности и не передали в суд дела лиц, причастных к данной смерти, имевшей место при крайне подозрительных обстоятельствах во время содержания жертвы под стражей".

Комитет ООН по правам человека надеялся в течение 180 дней получить от государства-участника информацию о мерах, принятых им в соответствии с настоящими соображениями.

Попытки представителей Коалиции против пыток и безнаказанности в Таджикистане получить комментарии в Генпрокуратуре РТ по поводу исполнения соображений Комитета не увенчались успехом.

Руководитель ОО «Независимый центр по защите прав человека» Шоира Давлатова выражает надежду в исполнении Соображения Комитета и будет проведено оперативное и беспристрастное расследование факта применения пыток и смерти Исмонбоя Бобоева, с привлечением к ответственности виновных лиц.

«Несмотря на то, что представитель Исмонбоя Бобоева, его отец Джурабой Бобоев умер, решение Комитета имеется, и наша организация продолжит обращения в соответствующие органы для его исполнения», - отметила она.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus