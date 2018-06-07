АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 8 ИЮНЯ 2018 ГОДА

- Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, как ожидается, отбудет в Китай для участия в работе саммита глав государств ШОС.

- В Душанбе состоится очередное заседание четвертой сессии Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана пятого созыва. Начало в 10:00.

- В Худжандском городском суде начнется открытый процесс по делу руководителя команды КВН «Сборная Таджикистана» Хайрулло Мирсаидова. Начало в 14:00.

- В Душанбе, в гостинице «Dushanbe Serena Hotel» пройдет 3-е заседание базовой организации Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности стран СНГ. Участвуют специалисты из России, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Начало в 9:00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 8 ИЮНЯ

1955 - Завершилось строительство Чептуринского консервного завода и начат выпуск продукции.

2011 - ООН включила свободный доступ в Интернет в список базовых прав человека.

2016 – Эмомали Рахмон открыл в Дангаре международную обсерваторию «Санглох», бездействовавшую последние 20 лет.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 8 ИЮНЯ

1911-1956 – Родился Заслуженный артист Таджикистана Ахад Сулаймонов.

1948 – Родился журналист Мирзошо Ватаншоев.

1950 – Родилась писатель Латофат Кенчаева.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 8 ИЮНя 2018 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 3-8, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 30-35 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 18-23 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 3-8, в отдельных районах усиление до 17-22 м/с, с пыльной бурей и мглой. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 34-39 тепла, в предгорьях ночью 14-19 тепла, днем 25-30 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 9-14 тепла, днем 24-29 тепла, по ВГБАО ночью 1-6 тепла, днем 15-20 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 3-8, в отдельных районах усиление до 12-17 м/с, мгла. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 31-36 тепла, в горах ночью 8-13 тепла, днем 23-28 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 4-9 м/с, мгла. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 33-35 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер восточный с переходом на западный 3-8, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 32-34 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный с переходом на западный 4-9 м/с, мгла. Температура: 21-23 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 26-28 тепла.