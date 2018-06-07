Сегодня официально во всех общеобразовательных школах Таджикистана завершился учебный год: уже в который раз без «последнего звонка» и даже торжественной линейки.

Сегодня, 7 июня, завершились занятия во всех учебных заведениях страны, в том числе, и столицы, сообщили «АП» в главном управлении образования Душанбе.

По словам источника, экзамены для перевода в следующий класс для учеников с 4 по 8 классы будут проведены с 11 по 16 июня, экзамены по окончанию основной школы (9 классов) - с 11 по 23 июня, средней школы (11 классов) - с 11 по 25 июня.

В этом году в Дцшанбе закончат 11 класс более 12 тысяч учащихся. Кроме этого, аттестат об окончании 9 класса получат более 15,5 тысяч учеников.

Мы побывали сегодня в столичных школах, и заметили, что здесь проходят обычные занятия: ничего напоминающего о завершении учебного года и о последнем звонке в школах не наблюдалось.

По словам педагогов, сегодня с раннего утра практически все школы столицы поочередно посещали проверяющие.

«Школы проверяют сотрудники органов безопасности, внутренних дел, чиновники образовательной сферы - от районных до министерских. Они смотрят, чтобы ни в одной школе не было даже намека на «последний звонок». При нарушении решения министра образования, ответственность могут нести все, начиная от классного руководителя до главы управления образования города», - рассказал один из столичных педагогов.

Практически во всех школах у входа на территорию была усилена милицейская охрана: у ворот парадного входа стоят по двое постовых.

Например, охрану школы №72, как мы заметили, увеличили до пяти человек, в том числе, на посту стоят и офицеры.

Причину увеличения числа охраны милиционеры комментировать отказались.

Как рассказала Раъно - родительница выпускницы одной из школ столицы, вчера классные руководители собрали подписи, что их дети 7 июня не придут в школу на высоких каблуках, в коротких школьных юбках и с нарядными прическами.

Последний звонок в таджикской школе, 2003 год архивное фото Asia-Plus

«Мы с подругой специально к этому дню пошли купили новую блузку и юбку, чтобы как то "освежить" нашу форму. Ведь сначала дирекция школы разрешила нарядно одеться в этот день. Но буквально вчера сказали, что будет прокурорская проверка, и все отменяется. Мы так ждали этого дня, а теперь разочарованы», - сказала Фатима, выпускница одной из школ города.

Традиционно отмечаемый на протяжении десятилетий 25 мая «Последний звонок» в последний раз в школах Таджикистана отмечался в этот день в 2009 году. Позже он стал проводится как "Звонок зрелости", и сначала в конце мая, а затем в начале июня.

В следующем, 2010 году, учебный год был продлен до июня в связи с упразднением осенних и весенних каникул за счет увеличения зимних каникул до одного месяца в январе.

24 мая 2016 года глава Минобрнауки РТ Нуриддин Саид принял решение о запрете всех школьных торжеств, связанных с началом и окончанием учебного года, и канули в Лету «первый» и «последний» звонок в Таджикистане.

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