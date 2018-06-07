В нижнюю палату парламента поступило предложение от правительства освободить от НДС и таможенных пошлин ввоз оборудования для «Таджикаэронавигации».

Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана, по предложению правительства, намерена внести очередные изменения в параметры государственного бюджета страны на 2018 год, сообщил «АП» источник в нижней палате парламента страны.

На этот раз правительство просит депутатов освободить от налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин ввоз современного радиоэлектронного оборудования для нужд госунитарного предприятия «Таджикаэронавигация».

Перечень оборудования, которое будет завезено в течение года, будет утвержден правительством Таджикистана. Техника буде закуплена на средства самого ГУП.

Сколько недополучит бюджет республики от освобождения от выплаты НДС и таможенных пошлин не сообщается.

Напомним, в октябре прошлого года нижняя палата парламента Таджикистана по предложению правительство республики уже освобождала от выплаты НДС и таможенных пошлин ввоз оборудования для нужд ГУП «Таджикаэронавигация».

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