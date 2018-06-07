Помощник президента по вопросам социального развития и связям с общественностью Абдуджаббора Рахмонзода и глава Согда Раджаббой Ахмадзода 6 июня дали старт работам по асфальтированию проспекта Исмоили Сомони города Худжанда, положив первые метры асфальта.

Новым асфальтом будет покрыт участок от банка «Арванд» до перекрестка улицы имени Камоли Худжанди, сообщает пресс-служба председателя города Худжанда.

фото пресс-службы председателя города Худжанда

В ходе церемонии чиновники пообщались с жителями областного центра.

фото пресс-службы председателя города Худжанда

Раджаббой Ахмадзода проинформировал горожан, что в рамках мероприятий к 30-летию независимости Таджикистана по распоряжению президента созданы рабочие группы из числа членов правительства и ответработников исполнительного аппарата президента РТ, и «в эти дни члены рабочих групп знакомятся с ходом созидательных работ в городах и районах области».

фото пресс-службы председателя города Худжанда

Помощник президента Таджикистана Абдуджаббор Рахмонзода и заместитель руководителя Исполнительного аппарата президента Дилшод Исматуллозода выразили удовлетворение ходом созидательных работ в регионе, призвали жителей города и области активней вносить вклад в благоустройство и процветание страны.

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