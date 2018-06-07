Празднование окончания Священного месяца Рамазан в Таджикистане будут отмечать 15 июня. Дата была объявлена сегодня Советом улемов Таджикистана.

Саидмукаррам Абдукодирзода – глава Совета улемов Исламского центра Таджикистана, сообщил «АП», что мусульмане страны отметят Ид-аль-Фитр в пятницу, 15 июня.

Он добавил, что в этот день во всех мечетях страны в шесть утра начнется праздничная молитва в честь окончания Священного месяца.

Согласно закону Таджикистана «О праздничных днях», день празднования окончания Священного месяца Рамазан в стране будет выходным днем.

Священный для мусульман месяц Рамазан наступил в этом году в четверг, 17 мая. Такое решение было принято 14 мая на заседании Совета улемов Таджикистана.

Напомним, что в этом году размер «закота» (обязательный годовой налог в пользу бедных) обязаны давать те мусульмане, которые имеют лишние средства в размере не менее 20,4 тыс. сомони.

Размер фитра (пожертвования) в текущем году установлен в размере 5 сомони за весь месяц.

Духовное управление мусульман Таджикистана определило данную сумму, исходя из средней стоимости двух килограммов муки, согласно исламским канонам.

По теории, пожилые люди, которые не могут держать пост, должны отдать бедным 300 сомони, то есть каждый день пожертвовать по 10 сомони.

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