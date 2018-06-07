В Душанбе на 78-ом году жизни сегодня утром скончался бывший член правительства Таджикистана, экс-депутат Верховного Совета Таджикистана, Народный депутат СССР Вахоб Вахидов.
Как стало известно «АП» от родственников покойного, Вахоб Вахидов страдал от сердечной недостаточности. Его тело будет предано земле сегодня, 7 июня, во второй половине дня. Он будет похоронен на кладбище Сариоссиё города Душанбе.
ДОСЬЕ "АП": Вахоб Вахидов родился 11 июня 1940 года в городе Канибадам Ленинабадской (ныне - Согдийской области) Таджикской ССР.
1946 – 1956 гг.- учился в средней школе №25 г. Канибадам.
1956 -1961 гг.- учился в Таджикском Государственном университете им. В.И.Ленина г. Душанбе (экономический факультет, отделение сельского хозяйства), диплом с отличием.
1961 – 1965 гг. - гл. экономист колхоза "Ленинград" Канибадамского района. Избирался секретарем комитета комсомола и председателем партийно-государственного контроля колхоза.
1965-1969 гг. - 1-й секретарь Канибадамского горкома комсомола, член бюро горкома партии, депутат горсовета, член ЦК комсомола Таджикистана.
1969 – 1971 гг.- инструктор ЦК ВЛКСМ (г. Москва), куратор комсомола Белоруссии.
1971-1980 - 1-й секретарь Ленинабадского обкома комсомола, кандидат в члены бюро обкома партии, депутат областного совета
1971-1977 гг. – заместитель председателя Ленинабадского областного совета народных депутатов по отраслям агропромышленного комплекса.
1977-1986 гг. - зав. отделом сельского хозяйства и пищевой промышленности ЦК КП Таджикистана.
1986- 1988 гг.- секретарь /по сельскому хоз-ву/ и член бюро ЦК компартии Таджикистана,
1988 – 1990 гг.- первый заместитель председателя Совета Министров - председатель Госагропрома Таджикистана.
02.1990-06.1992 гг. - Министр сельского хозяйства Таджикистана,
1992 – 1993 – первый заместитель Генерального директора Научно- производственного предприятия " ШАМЪ".
1993 - 01.2001 - председатель научно-производственного объединения "Таджиксельхозхимия", председатель акционерного общества открытого типа "Таджидехкимие".
03.2001 - 12.2006 - зав. отделом аграрной политики (АПК) Института экономических исследований, одновременно был советником по сельскому хозяйству министра экономического развития и торговли Республики Таджикистан.
андидат сельскохозяйственных и доктор экономических наук, член-корреспондент международной инженерной академии и Инженерной академии Республики Таджикистан.
Народный депутат СССР (апрель 1989 - декабрь 1991 гг.).
Депутат Верховного Совета ТаджССР от Гиссарского района двух созывов (1980-1989 гг.).
Семь раз избирался депутатом горсовета, областного совета.
Избирался членом бюро горкома, обкома и ЦК компартии Таджикистана, членом Президиума Правительства Республики Таджикистан.
Является членом Ученого совета Института экономических исследований Министерства экономического развития и торговли РТ, НИИ сельского хозяйства Таджикской Академии сельхознаук.
Автор более 160 научных трудов, в том числе монографий, книг и брошюр.
Награжден Орденом Трудового Красного Знамени, тремя орденами "Знака почета", четырьмя медалями СССР, почетными грамотами Президиума Верховного Совета Республики Таджикистан, ЦК КПСС, ЦК Компартии и ЦК ЛКСМ Таджикистана и др. "Заслуженный работник Таджикистана".
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Садриддин1
Очень прискорбно((( худо чояшон чаннат шавад. Вы еще не добовили что по настоящее время работал профессор кафедры экономики и управлении Таджикского финансово-экономического университета.