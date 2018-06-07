Предприниматель Герман Стерлигов решил баллотироваться на пост мэра Москвы. Он хочет ее уменьшить.
В своей предвыборной программе он ставит цель - расселить мегаполис, об этом он написал в соцсети ВКонтакте.
Через четыре года, пишет он, Москва уместится в пределах Садового кольца, а население сократится до миллиона человек.
"Миллионы гастарбайтеров поедут домой. Работы в Москве для них больше не будет. Москва станет маленькой компактной столицей типа Вашингтона, преимущественно населенной оставшимися чиновниками, силовиками, пенсионерами и их обслугой, которые кормятся обильной натуральной пищей с миллионов новых крестьянских хозяйств вчерашних москвичей. Прогнозируемая численность населения города Москвы через четыре года моего правления 1 миллион человек", - написал Стерлигов.
Стерлигов обещает "каждому взрослому женатому москвичу по дому и хозяйству в Подмосковье, Тверской, Смоленской, Калужской и Рязанской областях".
"Всем, кто пожелает, немедленный выезд на природу из затравленного электронного московского концлагеря. За счет городского бюджета - земля, стройматериалы, скотина, семена, транспорт и подьемные. Обязуюсь за четыре года уместить всю Москву в Садовое кольцо", - написал он.
Герман Стерлигов - соучредитель первой в России товарной биржи «Алиса», которая была известна в начале 90-х. Сейчас Стерлигов позиционирует себя как "православный бизнесмен". Он уже участвовал в выборах мэра Москвы в 2003 году, но набрал всего 3,65% голосов, а в следующем году Стерлигов выдвигал свою кандидатуру на выборах президента России, но не был зарегистрирован как какндидат.
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Бахтияр1
В Таллине, вроде, прошёл съезд "российского правительства" в изгнании, и там было сказано, что от России нужно отделить все федеральные регионы и процесс, как заверили участники, уже пошёл..... По ходу действительно пошёл, начинать надо с Москвы....
Назарбой1
Таа... кто за него проголосует то? Нет, найдется горстка людей за него. Но ему никак не светит в мэры. В его влажных мечтах только. Собянин нормальный мэр, столько для москвы делается.
Бахтияр1
Хочет из Москвы сделать столицу людей голубой крови, которую будет кормить и обслуживать провинция.....
Перец1
идиот
Так и надо !!2
Скоро, кризис их расипит как песок но, все таки не прекращают нести бурунду , других народов не знаю но таджикиски народ должен освоевать урок , от судьбы Каромата Шарифи РФ не когда не выполняет договоренности наступить время всех вас выброшут за бортом.
Рахматулло2
аферист.
Suhebator3
чудный какой то, с маниакальным бредом
said Suhebator3
Для таких уже придумали новый термин - православнутые. Причем придумали его те русские, которых уже достали такие деятели и все новые и новые идеи и шаги по продвижению прозелитизма РПЦ.
Tjk3
популизм чистой воды
qwerty4
Глазами политиков России вокруг одни фашисты но только не они,достаточно посмотреть политические программы всех Российских каналов на тему Украины,своих нацистов они не видят!