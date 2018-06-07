Предприниматель Герман Стерлигов решил баллотироваться на пост мэра Москвы. Он хочет ее уменьшить.

В своей предвыборной программе он ставит цель - расселить мегаполис, об этом он написал в соцсети ВКонтакте.

Через четыре года, пишет он, Москва уместится в пределах Садового кольца, а население сократится до миллиона человек.

"Миллионы гастарбайтеров поедут домой. Работы в Москве для них больше не будет. Москва станет маленькой компактной столицей типа Вашингтона, преимущественно населенной оставшимися чиновниками, силовиками, пенсионерами и их обслугой, которые кормятся обильной натуральной пищей с миллионов новых крестьянских хозяйств вчерашних москвичей. Прогнозируемая численность населения города Москвы через четыре года моего правления 1 миллион человек", - написал Стерлигов.

Стерлигов обещает "каждому взрослому женатому москвичу по дому и хозяйству в Подмосковье, Тверской, Смоленской, Калужской и Рязанской областях".

"Всем, кто пожелает, немедленный выезд на природу из затравленного электронного московского концлагеря. За счет городского бюджета - земля, стройматериалы, скотина, семена, транспорт и подьемные. Обязуюсь за четыре года уместить всю Москву в Садовое кольцо", - написал он.

Герман Стерлигов - соучредитель первой в России товарной биржи «Алиса», которая была известна в начале 90-х. Сейчас Стерлигов позиционирует себя как "православный бизнесмен". Он уже участвовал в выборах мэра Москвы в 2003 году, но набрал всего 3,65% голосов, а в следующем году Стерлигов выдвигал свою кандидатуру на выборах президента России, но не был зарегистрирован как какндидат.

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