Бердымухамедов и Рахмон на встрече в Душанбе во время официадльного визита в Таджикистан в ноябре 2017 года

Президент Туркменистана и лидеры других стран посетят Таджикистан с целью участия в Международной конференции высокого уровня по Международному десятилетию действий "Вода для устойчивого развития, 2018-2028гг", которая состоится в Душанбе 19-21 июня.

Об этом было заявлено в ходе заседания оргкомитета вышеназванной конференции, которое прошло под председательством премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзода 6 июня.

Источник в правительстве республики сообщил "АП", что сегодня для участия в работе душанбинской водной конференции зарегистрировано уже 65 официальных делегаций в составе 1100 человек из 118 стран мира.

На конференции ожидается участие глав государств и правительств четырех стран - Туркменистана, Пакистана, Афганистана и Джибути, министров и заместителей министров из 35 стран, также руководителей и представителей свыше 41 международной организации. Делегацию Организации Объединённых Наций будут возглавлять заместители Генерального секретаря ООН.

Регистрация участников конференции продолжится до конца текущей недели. Ожидается, что в работе конференции примут участие до 1500 человек.

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