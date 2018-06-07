Пожар в турецком кафе «Мерве», который произошел во второй половине дня 6 июня, возник, по предварительной версии, в результате замыкания электропроводки.

В тушении пожара в кафе, расположенного на первом этаже четырехэтажного жилого дома по проспекту Рудаки, были задействованы четыре пожарных расчета. Им удалось довольно быстро потушить пожар, сообщили "АП" в МВД Таджикистана.

При пожаре никто не пострадал, ущерб кафе нанесен не значительный.

Квартиры, расположенные над кафе, не пострадали, отметили в правоохранительном ведомстве.

В момент возникновения пожара сотрудники кафе занимались сервировкой столов на улице возле кафе для проведения очередного ифтара, и никто из них не пострадал.

Посетителей кафе также своевременно эвакуировали.

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