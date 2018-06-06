Ведущий шоу «Вечерний Ургант» Иван Ургант запустил флешмоб «Усы надежды», посвященный главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову: он известен своими усами.

Ургант призвал зрителей отращивать усы и выкладывать фотографии с ними в инстаграм с хэштегом #усынадежды.

"Главному тренеру Станиславу Черчесову сейчас нужна наша поддержка! Против него сейчас все: и прогнозы, и погода, и законы физики, и анатомия некоторых футболистов, да и просто банальная логика! Мы призываем всех зрителей отращивать усы и выкладывать свои усатые фотографии в соцсети с тегом #усынадежды", - говорится в Instagram программы «Вечерний Ургант».

По данным Урганта, к акции уже присоединились Михаил Боярский, Александр Друзь, Никита Михалков и Надежда Бабкина.

"Вперед, Россия!" — говорится в Instagram программы.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов rsport.ria.ru

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

На групповом этапе сборная России сыграет с Саудовской Аравией (14 июня в Москве), Египтом (19 июня в Санкт-Петербурге) и Уругваем (25 июня в Самаре).

Президент России надеется, что сборная РФ покажет достойный и красивый футбол. Ранее в интервью Медиакорпорации Китая в преддверии поездки на саммит ШОС Владимир Путин заявил, что "к сожалению, за последнее время российская сборная больших результатов не показывала".

"Но мы очень рассчитываем, все болельщики и все любители футбола России, что сборная будет играть достойно, покажет современный, интересный, красивый футбол и будет бороться до конца", - подчеркнул Путин.

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