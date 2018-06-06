В Душанбе сегодня во второй половине дня произошел пожар в турецком кафе "Мерве", которое расположено на первом этаже жилого дома по проспекту Рудаки (напротив здания гостиницы "Авесто"). Никто из посетителей не пострадал. Но само помещение кафе сильно пострадало. Причины возгорания пока не установлены.

В министерстве внутренних дел Таджикистана "АП" сообщили, что сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 16:00, и на место ЧП сразу выехали пожарные. Им удалось справиться с огнем за полчаса.

В МВД сообщили, что человеческих жертв удалось избежать: посетителей кафе своевременно эвакуировали.

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Причины пожара пока не известны. Площадь, пострадавшая от огня, также не сообщается.

Пользователи соцсетей, чьи фотографии мы используем в материале, пишут, что дым от пожара был настолько сильным, что проник в соседние с кафе помещения, в том числе, в расположенное рядом кафе "Чикен".

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