В соседнем Узбекистане с 4 июня начались рейды, направленные на поиск автомобилей с тонированными стеклами. Они проводятся по решению главы МВД Узбекистана Пулата Бобожонова. Десятки автомобилей уже помещена на штрафплощадки, сообщает UzNews.uz.

В Узбекистане эксплуатация автомобилей с тонированными (затемненными) стеклами запрещена законом: по ст. 126 «Кодекса об административных правонарушениях» тонировка наказывается штрафом в размере одной минимальной зарплаты – 172.240 сумов (около $22). При повторном нарушении денежное взыскание увеличивается вдвое – 344.480 сумов ($44).

Ранее сообщалось, что власти соседней республики будут снисходительно относится к туристам, приезжающим в республику на своих авто с тонированными стеклами, в том числе и из Таджикистана.

Глава УБДД ГУВД Ташкента Дильшод Исраилов заявлял, что согласно международным договорам, штрафы за езду с затемненными стеклами не распространяются на иностранных граждан, следующих транзитом через территорию Узбекистана, а также дипломатов (за исключением технического персонала посольств) и иностранных журналистов, аккредитованных в республике.

Между тем, Управление Государственной автомобильной инспекции МВД Таджикистана ранее выступило с заявлением, в котором строго запретило поездки граждан Таджикистана в Узбекистан на автомобилях с тонированными и затемненными стеклами.

«Управление Государственной автомобильной инспекции Республики Таджикистан просит всех водителей транспортных средств, желающих посетить дружественную соседнюю Республику Узбекистан, соблюдать правила дорожного движения и прочие требования законодательства Республики Узбекистан, - говорится в сообщении на сайте МВД Таджикистана. - Поездки в Республику Узбекистан на автомобилях с тонированными и затемненными стеклами строго запрещены».

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