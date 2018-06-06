5 июня компания «МегаФон Таджикистан» приняла участие в выставке, посвященной Всемирному дню защиты окружающей среды, которая прошла в парке «Наврузгох». На площадке оператора можно было узнать об инновационных услугах и технологиях, в том числе помогающих сохранять природные ресурсы республики.

Как действуют мобильные сети, как устроены базовые станции, какое оборудование оператор использует в Таджикистане – ответить на эти и многие другие вопросы посетителям выставки помогали эксперты «МегаФон Таджикистан». Особое внимание с учетом тематики мероприятия было уделено базовым станциям и эко-сберегающим технологиям. В частности, оператор использует базовые станции, работающие на солнечных батареях и ветрогенераторах. Они обеспечивают надежную связь в отдаленных высокогорных районах и при этом не оказывают влияния на состояние окружающей среды – энергия солнца и ветра является наиболее экологически чистой.

«Мы благодарны компании «МегаФон Таджикистан» за то, что она уже который год участвует в наших выставках. Оператор не только вносит свой вклад в дело защиты окружающей среды, но и является примером для других компаний», – отметил ведущий специалист Управления по защите окружающей среды города Душанбе Акбар ШАРИПОВ.

«Для нас понятие «социальная ответственность» имеет много составляющих. Даже то, какие технологии мы используем в районах Таджикистана, должно быть на благо обществу, всей нашей стране. Сохранение природных ресурсов, охрана нашей прекрасной природы – то, к чему мы стремимся, используя «зеленую» энергию. Уверен, этот опыт будет интересен всем компаниям и организациям», – отметил руководитель регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по городу Душанбе и РРП Парвиз ДАВЛЯТОВ.