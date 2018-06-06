В Таджикистане процентные ставки по кредитам просто заоблачные

К таджикским банкам доверия нет. Так, к сожалению, считает в последнее время большинство населения страны. Однако несмотря на то, что многие банки страны действительно оказались на грани банкротства, другие продолжают работать. Успешно или нет, судить не будем, расскажем лишь, какие сегодня услуги оказывают таджикские кредитные организации и на каких условиях.

«Амонатбанк»

Уставный капитал: 51 447 793 сомони. Акционер: Минфин РТ – 99,8% акций.

Кредиты. Потребительский кредит; кредиты на развитие промышленности и строительства; на развитие малого и среднего бизнеса; для проведения таможенных процедур, овердрафт. Годовая ставка на первые три вида предлагаемых кредитов составляет от 26% до 28% годовых, на два последних – 30% годовых. Срок использования кредита в зависимости от разновидности от 30 дней до 3 лет.

Вклады. Привлекает несколько разновидностей депозитов. Минимальная сумма - 10 сомони. Максимальная ставка - 14% годовых.

Другие услуги. Рассчетно-кассовое обслуживание, денежные переводы, банковские карты, интернет-банкинг, валютно-обменные операции, документарные операции, коммунальные услуги и межбанковские кредиты, отношения.

Также занимается реализацией социальной политики государства.

«Ориёнбанк»

Уставный капитал: 440 581 200 сомони. Акционеры не указываются.

Кредиты. Потребительский кредит, микрокредиты, дорожный кредит, ломбардные кредиты, кредит под залог депозита. Ставка - от 0,1% в день (ломбардные кредиты) до 30-36% годовых (потребительский кредит по поручительству). Максимальный срок - 1 год (потребительские кредиты и микрокредиты).

Вклады. Принимает вклады на различных условиях. Минимальный размер - 150 сомони. Максимальная ставка - 15% годовых.

Другие услуги. Рассчетно-кассовые операции, денежные переводы, сейфовые операции, инкассаторские услуги, пластиковые карты, торговое финансирование, интернет-банкинг, валютно-обменные операции.

«Банк Эсхата»

Уставный капитал: 125 304 690 сомони. Акционеры: Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) -10,7%, Носиров А.Д. – 26,1%, Носиров Х.Д. – 23,4%, Носиров Д.М. – 10,1%.

Кредиты. Предлагает многочисленные кредитные продукты, ставки по которым варьируются от 2,8% в месяц (работникам сфер образования и медицины для личных нужд) до 42% годовых (многоцелевые потребительские кредиты суммой до $1001).

Кредит с наиболее длительным сроком погашения 10 лет (кредит на сумму до 350 тыс. сомони для покупки жилья).

Вклады. Несколько разновидностей вкладов, минимальная сумма – 100 сомони, максимальная ставка – 18% годовых.

Другие услуги. Рассчетно-кассовое обслуживание, денежные переводы, банковские карты, интернет-банкинг, валютно-обменные операции, банковские ячейки, инкассация, торговое финансирование, документарные операции.

«Аксесбанк Таджикистан»

Уставный капитал: 63 000 000 сомони. Акционеры: ЗАО «Access Microfinance Holding AG» - 63,4%, ЕБРР – 13,7%, Международная финансовая корпорация – 13,7%.

Кредиты. Кредит для профессиональных услуг, микрокредиты, малые и средние кредиты, а также револьверная (возобновляемая) кредитная линия. Наиболее низкая ставка: револьверный кредит на сумму до $10 тыс. сроком на 3 месяца – 23% годовых. Сравнительно высокая ставка: средний кредит на сумму свыше 600 тыс. сомони сроком до 48 месяцев – 36% годовых.

Депозиты. До востребования, сберегательный и срочный депозит. Минимальный размер – 100 сомони. Максимальная ставка - 9% годовых.

Другие услуги. Рассчетно-кассовое обслуживание, денежные переводы, банковская гарантия.

«Первый микрофинансовый банк»

Уставный капитал: 57 810 000 сомони. Акционеры: Агентство Ага Хана по микрофинансированию – 37,7%, Фонд Ага Хана по экономическому развитию – 35,3%, ОАО «Германский банк развития» - 17,8%.

Кредиты. Предлагает бизнес-кредиты, потребительские, сельскохозяйственные кредиты и экспресс-кредиты. Сумма - от 800 до 1 млн сомони, срок - от 1 до 48 месяцев, ставки от 18 до 35% годовых.

Вклады. Набор депозитных продуктов; минимальный баланс – 100 сомони, максимальная годовая ставка – 17% годовых.

Другие услуги. Рассчетно-кассовое обслуживание, банковские карты, денежные переводы, обмен валюты, онлайн-банкинг, банковская гарантия.

«Казкоммерцбанк Таджикистан»

Уставный капитал: 34 392 000 сомони. Акционеры: АО «Казкоммерцбанк» (Казахстан) – 100%.

Кредиты. Предоставляет различные кредиты малому бизнесу на сумму до 1 000 000 сомони. Ставки - от 20 до 23% годовых. Срок – от 3 до 36 месяцев.

Вклады. Срочные депозиты. Минимальный первоначальный взнос – 800 сомони. Максимальная ставка – 9% годовых.

Другие услуги. Денежные переводы, платежные карты, операции со счетами, сейфовое хранение, документарные операции.

«Коммерцбанк Таджикистана»

Уставный капитал: 100 000 000 сомони. Акционер: ЗАО «Фароз» - 100%.

Кредиты. Прилагает разнообразные кредитные продукты, от потребительских кредитов до кредитов для развития бизнеса. Размер кредита - до 250 000 сомони. Ставка - от 18 до 34% годовых. Срок - до 36 месяцев.

Вклады не привлекает.

Другие услуги. Рассчетно-кассовое обслуживание, денежные переводы, платежная карта, мобильный банкинг, СМС-банкинг, экспресс-деньги.

«Международный банк Таджикистана»

Уставный капитал: 84 846 500 сомони. Акционеры: ЗАО «Таджик кейтеринг сервис» - 58,5%, Холов Ш.С. – 23,1%, Мирзоалиева Б. – 18,5%.

Кредиты. Товарный кредит, кредит на необходимые нужды, кредит под залог депозита или золота, кредиты для врачей и учителей, по программе «Образование». Сумма - от 500 до 50 000 сомони. Срок - от 1 до 24 месяцев. Ставка - от 16 до 37% годовых.

Специальный кредит «Развитие ремесленников и народного мастерства». Сумма - до 2000 сомони. Срок - от 3 до 12 месяцев. Ставка - 10% годовых.

Кредит для бизнеса. Сумма - до 100 000 долларов. Срок - до 24 месяцев. Ставка - 16-20% годовых.

Вклады. Минимальная сумма - 100 сомони. Максимальная ставка – 16% годовых.

Другие услуги. Рассчетно-кассовое обслуживание, денежные переводы, интернет-банкинг.

«Спитамен Банк»

Уставный капитал: 66 621 900 сомони. Акционеры: СООО «Спитамен Иншуренс» - 100%.

Кредиты. Микрокредиты, агрокредиты, потребительские, автокредиты, кредиты малому и среднему бизнесу, ипотека и различные другие кредитные продукты. Сумма - от 1 000 до 180 000 сомони. Ставка - от 15 до 35% годовых. Срок - от 1 до 72 месяцев.

Предлагает также кредиты крупному бизнесу. Сумма - от 300 001 и выше. Ставка - от 15% годовых. Срок кредита - от 3 до 60 месяцев.

Вклады. Минимальный размер – 100 сомони. Максимальная ставка – 3% годовых. (В банке сообщили, что на данный момент прием депозитов временно приостановлен в связи с достаточностью собственного капитала).

Другие услуги. Рассчетно-кассовое обслуживание, денежные переводы, платежные карты, интернет-банкинг, торговое финансирование, межбанковские кредиты, документарные операции, корреспондентские отношения.

МДО «Имон Интернешнл»

Кредиты. Предлагает различные кредиты в сомони, долларах и российских рублях.

Размер кредита – от 1 000 до 50 000 сомони. Срок кредитования - от 2 до 72 месяцев. Ставка - от 24 до 36,5% годовых.

Вклады. Различные разновидности депозитов. Минимальная сумма взноса – 50 сомони. Максимальная ставка – 22% годовых.

Другие услуги. Обслуживание счетов, интернет-банкинг, денежные переводы, банковские карты, нефинансовые услуги

МДО «Хумо»

Кредиты. Кредит на животноводство, Старт Бизнес, сельскохозяйственный кредит, агролизинг, ипотека, кредит «Тахсил», потребительский кредит.

Сумма - от 500 до 80 000 сомони. Срок - от 3 до 36 месяцев. Ставка - от 30 до 42% годовых.

Вклады. Несколько разновидностей депозитов. Минимальная сумма вклада – 50 сомони. Максимальная ставка – 18% годовых.

Другие услуги. Рассчетно-кассовое обслуживание, банковские карты, денежные переводы, интернет-банкинг.

МДО «Алиф-Капитал»

Кредиты. Потребительские и автокредиты (продвигает более 30 видов товаров и услуг около 100 партнеров в рассрочку). Процесс получения рассрочки длится от 1 часа до 1 дня. Ставка - до 30% годовых.

Вклады. Размещение депозитов от 6 месяцев и без ограничений. Сумма – не ограничена. Ставка – до 22% годовых.

Другие услуги. Интернет-магазин (alif.shop), платежная карта (с опцией перевода с карты на карту), мобильный кошелек.

Традиционные банковские операции

Кредиты. Оформление займа сегодня возможно практически во всех кредитных организациях страны, кроме некоторых проблемных банков. Однако процентные ставки, под которые предлагаются заемные средства, можно себе позволить разве что по большой нужде – настолько они высоки.

Средневзвешенная ставка по кредитам в национальной валюте на данный момент составляет свыше 30%. Для сравнения, в банках соседнего Кыргызстана она находится в пределах 22%.

Депозиты. Общий остаток депозитов в банковской системе страны на начало нынешнего года составлял около 9,2 миллиарда сомони. Отток депозитов из банковской системы в последние два кризисных года оценивается в 5 миллиардов сомони. Официальных данных по проблемным (просроченным) депозитам получить не удалось.

Расчетно-кассовые операции. Открытие и последующее закрытие счетов в различных валютах; выполнение выданных клиентом поручений, касающихся перевода средств со счетов; прием поступающих на счета средств; выдача наличности со счетов; хранение на счетах средств.

Нетрадиционные банковские услуги

Посреднические услуги; услуги, направленные на развитие предприятия (внедрение на биржу, размещение акций, юридическая помощь, информационные услу­ги и т.п.). Предоставление гарантий и поручительств; доверительные операции (включая консультации и помощь в управлении собственностью по поручению клиента); бухгалтерская помощь предприятиям; представление клиентских интересов в судебных органах; услуги по предоставлению сейфов; туристские услуги и др.

В сформированной двухуровневой банковской системе Таджикистана Национальный банк, являясь эмиссионным и резервным банком, представляет ее первый уровень. Второй уровень состоит из 17 коммерческих банков, 27 микродепозитных организаций, 7 микрокредитных организаций, 32 микрокредитных фондов; 51 кредитная организация находится на стадии ликвидации.

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