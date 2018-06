Facebook в ближайшие дни закроет для китайской компании Huawei доступ к личным данным пользователей, пишет The New York Times со ссылкой на представителя соцсети.

Действие соглашения с Huawei, заключенного в 2010 году, будет прекращено, рассказал представитель Facebook, сообщает Медуза.

Кроме Huawei, сообщил собеседник издания, Facebook предоставляет данные пользователей еще трем китайским компаниями — Lenovo, Oppo и TCL. Соглашения с ними остаются в силе.

The New York Times обращает внимание на то, что Huawei входит в число китайских компаний, которые власти США подозревают в сотрудничестве с китайскими спецслужбами. В частности, предполагается, что на производимые Huawei устройства могут быть установлены программы слежки.

В начале июня The New York Times сообщила, что Facebook в течение 10 лет предоставила доступ к данным пользователей как минимум 60 компаниям, занимающимся производством мобильных устройств, включая Apple, Amazon, BlackBerry, Microsoft и Samsung. По данным издания, информацию о пользователях (а также их друзьях в соцсети), компании зачастую получали без их согласия. В статье The New York Times отмечалось, что Facebook постепенно отказывается от такой практики.

Весной 2018 года стало известно, что компания Cambridge Analytica собирала данные пользователей фейсбука, чтобы использовать их в политической рекламе. Выяснилось, что Cambridge Analytica получила личную информацию 87 миллионов пользователей соцсети.

Из-за утечки данных основатель Facebook Марк Цукерберг давал показания в Конгрессе США и Европарламенте.

