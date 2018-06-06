Всемирный банк прогнозирует Таджикистану в 2018 году замедление экономического роста на уровне однопроцентного пункта. По оценкам специалистов этого финансового института, рост экономики республики в этом году составит 6,1%.

В июньском обзоре Всемирного банка «Глобальные экономические перспективы» прогнозируется рост ВВП Таджикистана на уровне 6,1% в 2018 году, а в 2019-2020 годы он замедлится до 6%. В прошлом году рост ВВП Таджикистана составил 7,1%.

Несмотря на это, Всемирный банк улучшил собственные прогнозы для Таджикистана в 2018 году. Ранее этот международный финансовый институт прогнозировал рост ВВП Таджикистана на уровне 5,9%.

Мировому ВВП аналитики Всемирного банка в этом году прогнозируют сохранение темпов роста на уровне 3,1%, как и в 2017 году. Прогнозы на 2019 и 2020 годы подтверждены на уровне 3% и 2,9% соответственно.

Рост экономики в развитых странах в 2018 году, как ожидается, составит 2,2%, а в развивающихся государствах и странах с формирующимся рынком - 4,5%, что соответствует январскому прогнозу.

В 2019-2020 годах темпы роста составят в развитых странах, соответственно, 2% и 1,7%, в развивающихся - по 4,7%.

В обзоре говорится, что ближайшие перспективы мировой экономики внушают оптимизм — около половины всех стран мира испытывают ускорение экономического роста, но за горизонтом 2019 года все выглядит более тревожно.

«С одной стороны, кажется, что мир только-только окончательно оправился от последствий глобального финансового кризиса 2008–2009 годов, а долгосрочные прогнозы (на 10 лет вперед) в этом году были повышены для большинства экономик, отмечает ВБ.

С другой, за последние полвека глобальные рецессии происходят практически каждое десятилетие (1975, 1982, 1991 и 2009), а теперь «прошло как раз десять лет от последнего кризиса», - отмечает исполняющий обязанности главного экономиста Всемирного банка Шантаянан Девараджан.

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