Компания Pepsi Таджикистан объявила о победителе первого суперприза акции, обладателем нового автомобиля Ravon. Им стал житель Душанбе Сайёд Одинаев.

Победитель признался, что никогда не верил в такие акции. Это чувство не покидает его до сих пор.

Сайёд, которому в этом году исполнилось 35 лет, говорит, что в прошлый четверг, вечером, пошел в магазин за продуктами, купил, как всегда, все необходимое, и взял пару бутылок Pepsi для домашних.

Дома, не раздумывая, он открыл первую попавшуюся бутылку.

– Смотрю, на внутренней стороне крышки рисунок автомобиля. До сих пор мне не везло так сильно, как в этот раз! Все три части автомобиля я собрал довольно быстро, но надежда на то, что четвертая часть изображения машины тоже попадётся именно мне, была максимально мизерной. Но судьба улыбнулась мне! Спасибо компании Pepsi за такую удачу!

фото организаторов акции

Организатором акции является ООО «ГУЛШАН 2010».

Для участия в акции нужно всего лишь купить напитки с товарными знаками «Pepsi», «7 Up» или «Mirinda» в пластиковых бутылках емкостью 0,5 литра, 1 литр, 1,5 литра со специальными пластиковыми крышками желтого цвета с изображениями призов.

В акции от компании Pepsi, которая стартовала 1 апреля, будут разыграны 155 тысяч призов, среди них 100 телефонов, 50 планшетов, 30 телевизоров и многое другое.

Как сообщают организаторы, на сегодняшний день уже роздано более 3000 тысяч призов. Оставшиеся призы будут разыгрываться до 31 сентября текущего года. Спешите!

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