The first ever three-route flyover is expected to be introduced into operation in Dushanbe in early September this year, according to the Project Implementation Unit (PIU) of the Ministry of Transport (MoT) of Tajikistan.

