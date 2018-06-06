Стихийные бедствия, произошедшие в Хатлоне в мае, нанесли ущерб народному хозяйству региона на сумму 19 миллионов 540 тысяч сомони (более 2,1 миллиона долларов). Тогда пострадали четыре района южного Таджикистана - Пяндж, Фархор, Джоми и Вахш.

Специальная государственная комиссия по устранению последствий стихийных бедствий установила, что самым пострадавшим от стихии районом Пянджский район - размер ущерба от селевых потоков, обрушившихся на три джамоата района, составил 12,2 миллионов сомони, сообщили "АП" в штаб по КЧС и ГО по Хатлонской области.

По данным источника, весенняя стихия унесла жизни четырех человек: по одному в Пяндже и в Фархоре, два человека погибли в Вахше.

Поток разрушил в Пянджском районе 20 жилых домов, в Фархоре – 6.

В районе Абдурахмони Джоми и Вахш селевые потоки нанесли ущерб в основном дехканским хозяйствам и приусадебным участкам местных жителей.

Кстати, в настоящее время идет подсчет ущерба, нанесенного селью Ляхшскому района Хатлона, который пострадал от стихии накануне.

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