Сборные Аргентины, Бразилии, Германии и Испании - таковы фавориты чемпионата мира по футболу, который пройдет летом в России, по мнению Владимира Путина.
В интервью Медиакорпорации Китая в преддверии поездки на саммит ШОС президент России заявил, что это сложный вопрос - кто станет победителем, пишет Матч ТВ.
"Там много претендентов. Это и латиноамериканские команды – это Аргентина и Бразилия", - отметил он.
"К сожалению, за последнее время российская сборная больших результатов не показывала. Но мы очень рассчитываем, все болельщики и все любители футбола России, что сборная будет играть достойно, покажет современный, интересный, красивый футбол и будет бороться до конца", - подчеркнул Путин.
Он также назвал футболистов, которых считает выдающимися.
"Среди российских, советских футболистов это Лев Яшин, среди иностранных — Пеле. Ну, Марадона мне еще очень нравится", - отметил он.
Вчера сборная России сыграла вничью с командой Турции в последнем товарищеском матче перед чемпионатом мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Единственный мяч в составе российской команды на 35-й минуте забил Александр Самедов. Ответный гол на 59-й минуте провел Юнус Малли.
Ранее в 2018 году Россия провела товарищеские матчи со сборными Бразилии, Франции и Австрии, проиграв во всех встречах.
Чемпионат мира пройдет в России в 11 городах и на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.
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Гость4
Конечно, красивый. А как иначе. Перед свистком и после. Топать на поле с поля красиво. По составу там не сборная, а сборище по объявлению. Ща опять будут как вилки