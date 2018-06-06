Сергей Шойгу на досуге рисует пейзажи своей малой родины - Тувы, и занимается изготовлением поделок из дерева.

Впервые работы министра обороны России будут представлены широкой публике в Национальном музее Республики Тыва "Алдан-Маадыр" в Кызыле. Выставка открывается 6 июня, и продлится до конца июня. Живопись, графика, художественная резьба по дереву. Она приурочена к 100-летию создания Рабоче-крестьянской Красной армии.

Среди представденных экспонатов - живопись, графика и художественная резьба по дереву, выполненные министром обороны России Сергеем Шойгу, сообщает ТВ Звезда.

Личные художественные работы министра представлены публике впервые. В числе работ, выполненных из дерева — вазы, шкатулки, скульптуры. Республика Тува является родным регионом министра обороны России.

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Сам Шойгу сейчас также находится в Кызыле. Он прибыл туда, чтобы провести в среду, 6 июня, заседание совета министров обороны государств - участников СНГ.

Накануне в Кызыл вылетел и министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо.

Члены Совета министров обороны СНГ намерены обсудить приоритеты военного сотрудничества стран Содружества до 2020 года, проведение Армейских международных игр «АрМИ-2018» и совместного компьютерного командно-штабного учения объединенной системы ПВО «Региональная безопасность – 2018», развитие сотрудничества дружественных армий в области физподготовки и спорта.

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