В США 4 июня вышел роман Билла Клинтона «Исчезновение президента». Это первое художественное произведение 42-го президента США. Ранее она написал четыре нон-фикшн-книги, в том числе мемуары 2004 года «Моя жизнь», пишет Медуза.

Импичмент, убийца и кража данных

«Исчезновение президента» Клинтон написал вместе с автором детективов-бестселлеров Джеймсом Паттерсоном — самым продаваемым автором в США, которого Стивен Кинг называл «кошмарным, но очень успешным писателем». На официальном сайте, посвященном выходу книги, ее называют «самым захватывающим и удивительным триллером за годы» — и обещают «детали, которые может знать лишь президент, и напряжение, которое способен создать лишь Джеймс Паттерсон». Первый тираж романа — миллион копий; как сообщает Time, это в два раза больше, чем у рядовой книги Джеймса Паттерсона.

The Guardian иронизирует, что на самом деле по сюжету президент никуда не исчезает: он просто временно «залегает на дно», чтобы справиться с кризисом. К тому же повествование в книге ведется от его лица. «Вряд ли этот прием сработал бы, если бы президент не имел понятия, где находится или что собирается сделать», — пишет обозреватель газеты и писатель Стивен Пул. По его мнению, самое удивительное, что можно узнать из книги, — это то, что в Белом доме есть боулинг с одной-единственной дорожкой.

Главный герой романа, президент Джонатан Дункан, по утверждению издания, деталями своей биографии напоминает что-то среднее между самим Биллом Клинтоном и Джоном Маккейном. Как и Клинтон, он познакомился с женой в юридической школе (правда, она трагически погибла), и у него есть взрослая дочь; подобно Маккейну, вымышленный президент был военнопленным — но не во Вьетнаме, а в Ираке. У завязки романа есть еще одна перекличка с реальностью: президенту Дункану угрожает импичмент.

«Борьба за власть стара как мир, — досадует главный герой. — Но некоторые мои оппоненты по-настоящему меня ненавидят».

Как отмечает Time, потенциальный импичмент в романе — куда более «благородного свойства», чем грозивший Клинтону в 1998 году в связи с обвинениями в домогательствах и лжесвидетельстве. В «Исчезновении президента» претензии оппонентов вызывает рискованный политический маневр, призванный предотвратить кибератаку.

У президента есть пять дней, чтобы спасти страну: кибератака «Темные века» угрожает обесточить Америку, а заодно уничтожить все банковские данные и вывести из строя систему противовоздушной обороны. Для этого президент временно меняет свою внешность с помощью грима; в деле также завязан международный убийца, одержимый классической музыкой.

Телеканал Showtime уже приобрел права на экранизацию книги; сериал по роману «Исчезновение президента» должен выйти в 2019 году. Билл Клинтон считает, что главного героя мог бы сыграть Джордж Клуни — потому что у актера уже есть похожий опыт (в фильме «Миротворец» он играл подполковника спецслужб США), а еще он «отлично выглядел на свадьбе» принца Гарри и Меган Маркл.

«Я все сделал правильно»

В интервью американской радиостанции NPR Билл Клинтон заявил, что, по его мнению, террористы действительно могут совершить кибератаку, похожую на описанную в романе. «Думаю, кто-нибудь может обрушить как минимум одну из наших сетей на востоке страны, так что мы не успеем ее восстановить. Можно и уничтожить все банковские данные, а если вирус будет достаточно умным — то и бэкапы», — сказал Клинтон. Его соавтор Джеймс Паттерсон добавил, что при работе над книгой они консультировались с «дюжиной экспертов» — и все они допускают, что подобное возможно.

Бывшего президента США также спросили, отражает ли речь героя романа его личные взгляды на текущую ситуацию в стране. В частности, в книге президент Дункан говорит: «Наша демократия не переживет то, как она скатывается в трайбализм, экстремизм и всеобщее бурлящее недовольство». Билл Клинтон заявил, что что-то похожее в Америке начало происходить с 60-х — и его жена, Хиллари Клинтон, столкнулась с этим во время своей президентской кампании. «Считаю ли я, что с Хиллари обошлись несправедливо? Да, считаю. Но проблема шире, во всей системе — из-за групп, объединившихся по интересам, огромных денег, фактически бизнес-модели того, как освещается политика. И все это располагает к параличу [системы]», — заявил Билл Клинтон в эфире NPR.

Билл Клинтон и Джеймс Паттерсон также приняли участие в ежедневном телешоу «Today» на канале NBC, где говорили о выходе книги, — и это интервью вызвало бурный резонанс. Беседа приобрела неожиданный оборот после того, как ведущий начал расспрашивать Клинтона о его личной процедуре импичмента, скандале с участием Моники Левински и движении #MeToo. Ведущий передачи Крейг Мелвин спросил у бывшего президента, переосмыслил ли он историю отношений с Левински (в марте 2018 года она написала колонку в Vanity Fair, где говорила о злоупотреблении властью со стороны Клинтона). Билл Клинтон ответил, что и во время тех событий чувствовал себя ужасно, но уточнил, что его поддерживали две трети американцев — а в его команде было много женщин на руководящих постах.

На вопрос ведущего, извинился ли Клинтон перед Левински лично, тот сказал, что принес извинения всем в мире, но конкретно Левински — нет. «Я никогда с ней не разговаривал [после случившегося]. Но я не раз публично говорил, что я виноват. Мои извинения были прилюдными». Как пишет The Rolling Stone, Билл Клинтон ни разу за интервью не продемонстрировал угрызений совести по поводу случившегося. «Я все сделал правильно. Я защищал конституцию», — сказал Клинтон в эфире NBC об угрожавшем ему импичменте за ложь под присягой — об отношениях с Моникой Левински.