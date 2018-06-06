Душанбинский ЦСКА «Памир» нанес поражение бохтарскому «Хатлону» в матче одиннадцатого тура чемпионата Таджикистана по футболу и поднялся на третье место в турнирной таблице высшей лиги.

Встреча, состоявшаяся 5 июня в Кулябе, завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев. Единственный гол в этом матче на 32-й минуте забил иранский легионер душанбинцев Мухаммад Алипур. Сообщает официальный сайт ФФТ.

После этой победы ЦСКА «Памир» набрал 17 очков и переместился на третью строчку в турнирной таблице чемпионата Таджикистана. В отложенном матче восьмого тура ЦСКА в воскресенье, 10 июня, сыграет с «Истиклолом».

На сегодняшний день «Худжанд» с 24 набранными очками остается лидером чемпионата Таджикистана, вслед за ним с 23 очками идет «Истиклол», тройку лидеров с 17 очками замыкает ЦСКА «Памир».

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus