Чемпионат мира по футболу в России напрямую касается жизни миллионов выходцев из Центральной Азии – новые стадионы возведены при помощи рабочих мигрантов из региона, и тысячи из них наверняка будут трудиться в сфере обслуживания гостей чемпионата – в фастфудах, ресторанах, магазинах, гостиницах. В то же время, праздник футбола ограничит трудовую деятельность вновь прибывших мигрантов, согласно специальному указу об обязательной регистрации в городах чемпионата мира в течение трех дней.

Строители на арене «Стадион Санкт-Петербург», где пройдут матчи Чемпионата мира по футболу. © 2016 Pawel Kopczynski/Reuters

Жители Центральной Азии могут гордиться причастностью к чемпионату и в прямом, спортивном смысле – многие матчи будет судить узбекский арбитр с уже мировым именем Равшан Ирматов, который также является одним из претендентов на обслуживание финального матча.

ЧМ-2010. Равшан Ирматов и нападающий сборной Англии Уэйн Руни. Фото AFP

А футболку сборной России наденет Далер Кузяев, сын переселенцев из Таджикистана, который станет первым футболистом в финальных турнирах чемпионатов мира, чье имя связано с Центральной Азией.

Далер Кузяев с лидером аргентинцев Лионелем Месси. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, “СЭ”

Единственное, чего не будет хватать в почти домашнем для нас чемпионате мира, это футбольной сборной, которая бы представляла регион в турнире. Шесть раз сборные из стран Центральной Азии пробовали свои силы в отборочных раундах чемпионата мира, и, к сожалению, каждый раз безуспешно.

В этом материале Сaa-network.org предлагает вспомнить о тернистом пути сборных из Центральной Азии к финальным турнирам чемпионата мира.

1998 – Первый блин комом

Впервые сборные из Центральной Азии “вышли в свет” в отборочных раундах турнира 1998 года во Франции. В первом раунде азиатской квалификации, где для 36 стран-участниц было выделено 3.5 путевок, узбекские и казахстанские футболисты легко справились со своими соперниками и вышли в следующий раунд. А Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан не преодолели первый этап. Неудача кыргызских футболистов в группе, где фаворитом был Иран, была предсказуемой. А вот сборной Таджикистана откровенно не повезло – после четырех выигрышей у туркменов и вьетнамцев с общим счетом 16:1, единственный гол, который они пропустили от Китая в Душанбе и не смогли компенсировать в Пекине, завершив ответную встречу с Китаем в нулевой ничье, стоил им заветной путевки в следующий раунд.+

В финальном раунде Узбекистан и Казахстан попали в одну группу с тремя другими сборными и, разгромленные Японией, Южной Кореей и даже Объединенными Арабскими Эмиратами, заняли два последних места.

Польский нападающий Роберт Левандовски в борьбе за мячом с казахстанскими футболистами во время отборочного матча чемпионата мира в Варшаве в сентябре 2017 года Фото: AFP

2002 – Набили руку (ногу)

Попадание на турнир 2002 года было еще труднее – поскольку турнир проходил в Южной Корее и в Японии, которые автоматически на правах хозяев забрали две азиатские путевки, а остальным 40 командам пришлось бороться за 2.5 оставшихся мест.

Первый этап остался в памяти таджиков. Таджикистан в матче со сборной Гуам добился исторической победы со счетом 16:0, но в следующем матче “персидские львы”, как называют сборную Таджикистана, уступили другим “персам” – сильной сборной Ирана со счетом 0:2 и лишились шанса на выход в следующий круг. Все матчи той группы проходили в Иране. Кыргызстан был аутсайдером в своей группе, а вот Казахстан на равных играл против Ирака – дважды сыграв вничью, казахстанская сборная уступила первое место только потому, что забила меньше мячей, чем сборная Ирака, спортсмены которой тогда были еще напрямую подотчетны сыну Саддама Хусейна. Только сборная Узбекистана вышла в следующий круг в своей группе, в том числе дважды обыграв Туркменистан, оставив их на втором месте после себя.

Начиная с этого турнира, начинается неудачная серия Узбекистана, где для продолжения борьбы сборной будет не хватать либо одного гола, либо одного очка. На этот раз ей не хватило одного очка, чтобы пройти в плей-офф.

Отборочный матч чемпионата мира 2018 года между Кыргызстаном и Бангладеш. Фото: Футбольная Федерация Кыргызстана

2006 – Довольствуйся малым

Первый групповой отбор в чемпионат мира 2006 года в азиатской зоне прошел только Узбекистан. Во втором групповом раунде сборная Узбекистана, которую называют еще “белыми волками”, заняла третье место, и впервые попала в плей-офф. В первом матче Узбекистан обыграл Бахрейн со счетом 1:0, но опротестовал результат из-за судейской ошибки. ФИФА, вместо присуждения технической победы Узбекистану, приказала переиграть матч, который закончился на этот раз еще хуже – 1:1. В Бахрейне команды не смогли забить гол и за счет того забитого в гостях гола арабы прошли дальше. Возможно, узбекской сборной стоило удовлетвориться первым результатом.

Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан уже предсказуемо не смогли пройти первый групповой этап.

А Казахстан к этому времени уже покинул футбольную Азию и европеизировался – начал выступать в Европе, как член УЕФА. Но особой славы не снискал – в первом своем европейском отборочном выступлении к чемпионату мира сборная Казахстана, известная еще как “ястребы”, в 12 матчах только один раз сыграла вничью.

Отборочный матч ЧМ-2018 года между Таджикистаном (в белом) и Австралией. Photo by Morne de Klerk/Getty Images

2010 – Голы от Андрея Шевченко и Уэйна Руни

Казахстан впервые в своей истории в европейской отборочной группе к чемпионату мира 2010 года добился двух побед, которые, правда, умалял факт, что обе были над сборной Андорры. Остальные восемь матчей сборная проиграла, хотя казахстанский вратарь может и поностальгировать в старости, что пропускал голы от легенд мирового футбола – Шевченко, Модрича, Руни, Лэмпарда…

В Азии ввели новые правила, и теперь для попадания даже в групповой этап нужно пройти через сито матчей. Кыргызстан “вылетел” первым из всех центральноазиатов, уже в первом раунде проиграв Иордании. Таджикистан в первом раунде легко обыграл Бангладеш, но во втором раунде так же легко проиграл Сингапуру. От сборной Таджикистана, в составе которой играло «золотое поколение», в юношеском возрасте завоевавшее бронзу в Азии, ожиданий было больше.

Только Туркменистану и Узбекистану удалось добраться до первого группового этапа, где туркмены проиграли путевки двум Кореям, а узбеки прошли еще дальше – во второй групповой этап. Там им не повезло – последнее место в группе.

Сборная Туркменистана в отборочном матче к чемпионату мира-2018 забивает гол в ворота сборной Ирана. Photo courtesy of the IR Iran Football Federation. Photo: Naim Ahmadi

2014 – Узбекское невезение

Узбекская сборная по футболу является самой невезучей азиатской сборной – в самом конце им всегда немножко не хватает для попадания в чемпионат мира.

На пути к чемпионату мира 2014 года Узбекистан дошел до плей-офф, пройдясь по головам своих соседей из Кыргызстана и Таджикистана, а также обыграв сильные сборные Японии, Южной Кореи, Ирана. В финале самой сильной сборной Узбекистана в истории не хватило всего лишь одного гола, чтобы добыть путевку в Бразилию – у сборных Узбекистана и Южной Кореи набралось поровну очков, но у корейцев разница голов была лучше всего лишь на один гола.

Но у Узбекистана все еще были шансы – в плей-офф нужно было обыграть несильную Иорданию. Два раза узбеки попытались обыграть их, но не вышло, а в серии долгих пенальти арабские футболисты оказались крепче.

А Казахстан может похвастаться тем, что в Астане свой очередной красивый гол забил Златан Ибрагимович.

Узбекистан отмечат успех в отборочном матче чемпиоанат мира-2018 против Южной Кореи. Photo by Chung Sung-Jun/Getty Images

2018 – Не сыграть в «домашнем» чемпионате

Чемпионат 2018 года в России футболисты из Центральной Азии называли «домашним», ведь в случае квалификации стадионы были бы забиты их болельщиками.

На этот раз казахстанская сборная, играющая в Европе, приняла в список знаменательных футболистов с мировым именем, забивших ей голы, имя польского бомбардира Левандовски.

В Азии Кыргызстан и Таджикистан были “побиты” Австралией, Туркменистан же не осилил своих соседей из Ирана. Узбекистан вновь легко выиграл первый групповой этап, во втором долго находился в лидерах наравне с Ираном и Южной Кореей, но в итоге не только уступил обеим сборным две заветные путевки в Россию, но и не смог удержать третье место, которое давало еще один шанс сыграть в плей-офф.

2022 или 2026 – когда увидим Узбекистан в мировом первенстве?

Именно Узбекистан является главным претендентом из всех пяти сборных Центральной Азии для исторического прорыва в финальный турнир чемпионата мира. В будущем должно быть еще легче, поскольку ФИФА собирается увеличить количество участников первенства от нынешних 32 до 48 – увеличение квоты позволит Узбекистану как раз отобраться на финальный турнир с тех мест, которые его сборная занимает в последнее время. Благо, у узбеков уже подросло боеспособное поколение – молодежная сборная в этом году выиграла золото чемпионата Азии среди игроков до 23 лет.