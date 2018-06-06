Проживающий в США француз Бенуа Лекомт начал первый в мире заплыв через Тихий океан. 51-летний Бенуа собирается преодолеть около девяти тысяч километров. Заплыв стартовал сегодня в японском городе Тёси. Через полгода он намерен вплавь добраться до Сан-Франциско.

Француза сопровождают шесть членов его команды, следующие параллельным курсом на яхте, пишут "Факты".

Спортсмен собирается плыть по восемь часов в день и ночевать на борту судна. Пойти на рекорд он решил для того, чтобы привлечь внимание общественности к загрязнению океанов.

Лекомт уже переплыл Атлантический океан в 1998 году, преодолев 6400 километров за 73 дня. Однако его достижение не было подтверждено документально, в связи с чем его не зафиксировали в Книге рекордов Гиннесса.

Французскому пловцу предстоит пересечь так называемое «Большое тихоокеанское мусорное пятно»: место, где благодаря течениям, скапливаются все отходы, которые попадают с земли и с кораблей.