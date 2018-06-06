В прошлом году о Ходжимуроде Гульмуродове писали многие СМИ, а читатели в комментариях под текстом благодарили его за добрые дела. Потом случилась беда, и мужчина оказался в таком жизненном тупике, что был вынужден обратиться к тем журналистам, которые о нем когда-то и писали.

Только теперь добрые дела требуются ему.

Ходжимурод Гульмуродов - обычный шофёр: в советские времена гонял грузовик, потом подался в миграцию в Россию, там стал водителем маршрутного такси. Зарабатывал неплохо, но домой тянуло, поэтому пару лет назад бросил всё, вернулся в Таджикистан, взял себе «маршрутку» (частично в кредит) и вышел на работу в Душанбе.

Сам он из Вахдата.

Еще когда он был в России, Ходжимурода очень впечатляло, как его российские коллеги – мусульмане во время религиозных праздников возили пассажиров своих маршруток бесплатно. Ему это очень нравилось, и он всё мечтал приехать в Таджикистан и тоже так делать. И Ходжимурод действительно так сделал, только возить душанбинских пассажиров бесплатно стал не по праздникам, а каждую пятницу.

- У меня отец такой был; мы в кишлаке жили, и отец всем старался помочь. Потом я вырос, стал водителем грузовика, и кому-то надо дрова привезти, кого-то в город отвезти - я никогда не отказывал, - рассказывает он.

В прошлом году мы посчитали вместе с бригадиром Ходжимурода, сколько он примерно перевозит пассажиров в день, вышло что-то около 300-500 человек, а это было - $35-60 по ценам 2017-го. Т.е. каждую неделю он отказывался от такой суммы.

А потом случилась беда. Ходжимурод описывает тот день по минутам: голова с обеда гудела; вечером бригадир сказал, чтобы завтра в рейс все вышли в тюбетейках с надписью «Навруз. Точикистон»; возвращался домой, видел, как ребенка едва не сбила машина; дома дочка на ужин дала жареной колбасы, он поел, хотел встать и не смог. Потом провал, очнулся уже через несколько дней, оказалось, что у Ходжимурода инсульт.

И всё. Из крепкого мужчины (ему ведь и 50 еще нет), который полностью обеспечивал свою семью, помогал родственникам, Ходжимурод превратился в дряхлого старика, который ходит, шаркая ногами, через каждые 50 метров останавливается и ищет, где можно присесть, который в жаркий день надевает теплый джемпер, потому что холодно.

- Надо всегда с собой носить паспорт, а в паспорт нужно обязательно класть бумажку, где написан мой номер телефона или жены. Потому что сейчас стал всё терять, не помню, как и где, и еще я стал падать в обмороки: иду, иду и падаю. Недавно паспорт потерял, но бумажка там была внутри, и мне вернули, - рассказывает Ходжимурод.

Инвалидность ему дали – 3-ю группу. Он пытался возмущаться, мол, с третьей группой работать можно, а из него какой работник, но в Госслужбе медико-социальной экспертизы (бывший ВТЭК) решили, что все-таки 3-я, и по ней назначили 109 сомони пенсии.

- Если бы я был учителем… Нет, я не говорю, что у учителя работа легче, но он в классе стоит, а мне надо руками, у меня тяжелая работа, не только за рулем сидеть, но и ремонтировать машину, если что. Я пытался сесть за руль, 150 метров проехал и всё – руки трясутся, голова трясется – не могу ехать, хоть умри, - рассказывает Ходжимурод и плачет.

Впрочем, садиться за руль уже некуда: за «маршрутку» нужно было выплачивать кредит, денег не было, и Ходжимурод ее продал, чтобы рассчитаться с долгами, которых прибавилось после инсульта и лечения.

- Жена у меня молодец, мне ее так жалко: у нее позвоночная грыжа, ну и не молодая она тоже, но берет у кого-то в Вахдате женское белье и ездит по кишлакам продаёт, ну с каждой вещи иногда по сомону-два остается, она меня тянет сейчас, - признается мужчина.

Я спрашиваю Ходжимурода про детей; есть у него три дочери и сын.

- Но зятьям самим тоже тяжело, как я их попрошу о помощи, если они моих дочерей и внуков смотрят? Сын в Москве на заработках, но сейчас сидит без работы, боится нос на улице показать, потому что чемпионат мира же там. Младший брат еще есть, тоже в России, но он нашу маму кормит, - говорит Ходжимурод.

Летом прошлого года он уже рассказывал о своих бедах, тогда я написала пост в Facebook, на странице популярного паблика «Мы таджикистанцы». Люди откликнулись: собрали для Ходжимурода немного денег, кто-то даже оплатил его пребывание в согдийском пансионате, он тогда звонил, благодарил и плакал навзрыд. На днях он снова к нам пришёл, потому что больше идти особо некуда; еще по телефону сказал: «Я – совсем».

Когда зашёл в редакцию – действительно «совсем»; Ходжимурод рассказывает, что недавно купил домой два килограмма овощей - и не донёс: потерял сознание, а врачи потом ругали, мол, какого черта носишь тяжести?

- Я даже шлепки надеть не могу, они падают с ног, сил нет держать, представь, - жалуется он.

Но никого в своих бедах не винит и даже о помощи толком не просит, ему просто выговориться хочется и понять, ну как так: не крал, никого не обижал, помогать старался. А оказалось всё намного сложнее, чем нам кажется…

Желающие помочь Ходжимуроду Гульмуродову могут позвонить по его телефону: (+992) 91-982-64-60.

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