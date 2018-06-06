Задумывались ли вы когда-нибудь о том, как отвлекают себя от жизненных проблем пожилые и одинокие люди? Вряд ли. В очередном сюжете проекта «Салом, соседи!» мы решили показать вам историю 77-летнего мистера Птичкина из Худжанда. И не только…

Почему Птичкин? Да просто потому, что бывший актер кино и известный балетмейстер Таджикистана Мириброхим Джамолов нынче находит свое утешение лишь в птицах: он с ними общается, он с ними поет, ему с ними не одиноко. Смотрите сюжет уже завтра, в среду.

А в четверг мы покажем вам небольшой ролик про обсерваторию «Санглох», которую, кстати, Британская вещательная корпорация ВВС назвала одним из лучших мест в мире для наблюдения за звездами. Помимо этого, директор Института астрофизики АН Гулчехра Кохирова расскажет нам о том, как именно и за чьи труды в Солнечной системе появились «таджикские» малые планеты.

Неделю мы закроем воодушевляющей историей из Худжанда, где местные жители никогда не выкидывают старые вещи. Они знают, лишнее в их доме может стать очень нужной в доме малоимущего человека. Вот и относят все до единого в благотворительный пункт «Нуктаи хайру эхсон». Это интересный опыт может стать, кстати, примером не только для других городов Таджикистана, но и для жителей соседней страны – Узбекистан.

Цель проекта «Салом, соседи!» проста – сблизить жителей Таджикистана и Узбекистана посредством коротких видео-историй, в которых каждый найдет что-то интересное для себя.

Если и вам есть, что рассказать и показать в рамках проекта «Салом, соседи!», пишите нам на адреса: newspaper@asiaplus.tj и k.mahpora@gmail.com

Другие видеосюжеты проекта «Салом, соседи!» вы можете посмотреть здесь.

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