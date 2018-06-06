Научиться танцевать аргентинское танго, приобрести идеальную осанку, поднять себе настроение или найти надежного партнера не только для танца, но и для жизни – стандартный набор услуг, которые предлагает душанбинский клуб любителей бальных танцев «Орхидея».

- Обычно, когда взрослые люди хотят научиться танцевать, им говорят, мол, поздно уже – на бальные танцы нужно начинать ходить в детстве. А ведь многие всю жизнь мечтают и только в зрелом возрасте решаются, - рассказывает Валентина Клименко, хореограф и основатель единственного клуба любителей бальных танцев в Душанбе.

Она говорит, что сама долго искала в столице место, куда можно было бы ходить на танцы, но потом друзья сказали: «Не ищи то, чего здесь нет».

И в 2010-м году Валентина открыла свой клуб.

В клубе «Орхидея» танцуют люди от 10 и до 70 лет, но, прежде всего, клуб задуман для взрослых Фото – клуб любителей танцев «Орхидея»

- Бальными танцами я занимаюсь с семи лет, но для меня это не основная профессия - это моё хобби. На этом клубе я не зарабатываю – оплата здесь формальная - 60 сомони в месяц с человека. Ну, тут и условия минимальные – зал, зеркала и раздевалка, ни станков, ни душевых нет. Впрочем, у меня и целей не было, чтобы это была спортивная школа, - объясняет Валентина.

Члены клуба собираются в зале центра «Душанбе-Плаза» три раза в неделю: в понедельник - европейская группа танцев (венский вальс, танго, фокстрот, квикстеп), в среду - латиноамериканские (самба, румба, сальса, ча-ча-ча), в пятницу - аргентинское танго и бачата.

Кто-то ходит на все занятия, кто-то выбирает один вид танцев; но в пятницу народа больше всего - аргентинское танго пользуется большим спросом.

Танцуют здесь люди от 10 и до 70 лет – лишь бы здоровье позволяло, впрочем, малышни почти нет, все-таки клуб, прежде всего, был задуман для взрослых.

- В клуб ходят человек 20, но сейчас людей меньше, потому что идет Рамадан и не все могут и поститься и танцевать, хотя двое ребят держат пост и всё равно приходят, - говорит Валентина.

Мужчины очень стесняются

Несмотря на то, что в зале из условий только собственно сам зал и зеркала, некоторые ученики ходят сюда уже по 7-8 лет. Тут особая атмосфера – музыка, движение; все посетители клуба передружились между собой так, что часто выезжают вместе на пикники, ездят на велосипедах в Гиссар, Варзобское ущелье, Ромит.

Я спрашиваю Валентину, кого все-таки в клубе больше – женщин или мужчин?

- По-разному бывает, - отвечает она, - то женщин больше, то мужчин. Женщины, конечно, более легкие на подъем, мужчины - чаще стеснительны. Например, у нас есть один танцор, который сначала просто стоял месяц под колонами. Я ему говорила, мол, глазами не научишься, а он: «я стесняюсь, я вот смотрю, потом в кабинет к себе прихожу, закрываюсь и делаю то, что запомнил». Теперь он у нас один из самых лучших. Кстати, недавно была у него в кабинете, так там такой кабинет, что можно устраивать конкурсы танцев, а не просто одному репетировать.

Пара для танцев обязательно появится Фото – клуб любителей танцев «Орхидея»

Все бальные танцы парные, но Валентина объясняет своим ученикам, что не стоит переживать, если нет партнера, все равно нужно ходить, учить свою партию, а пара потом обязательно появится.

- Одна женщина перестала ходить на занятия: ей показалось, что молодые мальчишки не хотят с ней танцевать. И вдруг к нам пришел мужчина, ему 62 года, он очень хочет танцевать, а партнёрши нет. Я сразу позвонила той женщине, и она с удовольствием вернулась, теперь они танцуют вместе, и даже провожать ее партнёр стал домой.

«Три пары у нас поженились, две встречаются и это только за последнее время»

Еще одна фишка душанбинского клуба любителей бальных танцев в том, что некоторые ученики здесь находят свою половинку и женятся. Валентина говорит, что только за последнее время в «Орхидее» сыграли три свадьбы, еще две пары встречаются, а сколько союзов было заключено за все время существование клуба, тут и не считали.

- Это танцы так сближают?

- Конечно, танцы - это особый мир! Здесь мужчина учится быть мужчиной – нести ответственность за себя и за неё, потому что за всю техническую часть отвечает он; мужчина должен контролировать все вокруг. А женщина в бальных танцах учится быть женщиной, быть ведомой и слушать мужчину, подчиняться ему, не управлять, а следовать за ним. И эти отношения потом переходят в обычную жизнь. Я всегда говорю – если вы станцевались, то и в жизни все у вас получится.

Женщина в бальных танцах учится быть женщиной Фото – клуб любителей танцев «Орхидея»

В клуб «Орхидея» обращаются и молодые пары, которые хотят поставить свой свадебный танец; 10 занятий – и композиция для пары готова, и самое главное после этих занятий Валентина замечает, как меняется отношение пары друг к другу.

- Наша нынешняя молодежь немного диковата – ребята совершенно не знают, как ухаживать за девушками, как правильно брать за руку, как вести в паре - объясняет Валентина. – Все эти правила, мы здесь объясняем, без критики, всё очень доброжелательно и тактично.

Идеальная осанка обеспечена

Но, конечно, основное предназначение бальных танцев – это хорошее настроение и физическое здоровье. Например, тот мужчина, который несколько месяцев стоял под колонами и стеснялся, пришел в клуб, потому что у него была больная спина: посоветовали идти в бассейн, а тренер в бассейне отправил на танцы. Со спиной теперь все в порядке.

Аргентинское танго пользуется наибольшим успехом среди душанбинцев, видео предоставлено клубом «Орхидея».

Другая пара – муж и жена, долго не могли родить еще одного ребенка; старшие дети выросли, родители стали заниматься бальными танцами и вдруг – жена забеременела.

- У мужчин - профессиональных танцоров не бывает мужских болезней,- поясняет Валентина.

Что касается настроения, то оно здесь поднимается автоматически, потому что представьте себе: душанбинский вечер, просторный зал с высокими потолками, колонами и узорчатым, гладким паркетом, очаровательная музыка, расправленные плечи мужчин, стук женских каблуков. Это очень красиво.

- Валентина, а бывает так - ну, не может человек танцевать, нет способностей?

- Я не сталкивалась с таким. Просто кто-то быстро схватывает, а кому-то нужно время. Какие люди к нам только не приходили: и толстые, и сутулые, и маленькие, и высокие, и неповоротливые, и стеснительные, но, в конце концов, каждый научился красиво двигаться, владеть своим телом и танцевать для себя, для души.

Материал подготовлен в рамках проекта «Я – женщина, и я могу!». Партнером проекта выступают натуральные соки и пюре «Нури Зулол» из таджикских фруктов и овощей от производителя «Оби зулол». Производство соков «Нури Зулол» - похоже на огромную соковыжималку: линия американской компании John Bean Technologies (JBT) обеспечивает щадящий режим переработки таджикских фруктов и томатов при невысоких температурах, который позволяет готовой продукции сохранять все полезные и вкусовые свойства без добавления химических ингредиентов.

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