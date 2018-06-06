Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн признан самым дорогим игроком мира по версии CIES Football Observatory.

Трансферная стоимость Кейна оценивается в 201,2 миллиона евро, сообщает championat.com.

На втором месте в рейтинге оказался бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар, трансферная стоимость которого составляет 197,5 миллионов евро.

Третью строчку занял французский спортсмен, нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Киллиан Мбаппе (186,5 миллионов евро).

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду занял 24-е место (€ 103,4 млн).

При составлении рейтинга исследовательский центр применил эксклюзивный алгоритм, учитывающий возраст, позицию, выступления на клубном и национальном уровнях (частота появления на поле и голы), успехи клубов и сборных, уровень чемпионата.

В 2017 году самым дорогим спортсменом CIES называл Неймара. Его трансферная стоимость составляла 246,8 миллионов долларов.

1. Гарри Кейн («Тоттенхэм») – € 201,2 млн



2. Неймар («ПСЖ») – 195,7



3. Киллиан Мбаппе («ПСЖ») – 186,5



4. Лионель Месси («Барселона») – 184,2



5. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 171,3



6. Делле Алли («Тоттенхэм») – 171



7. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити») – 167,2



8. Антуан Гризманн («Атлетико») – 164,5



9. Пауло Дибала («Ювентус») – 164,2



10. Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед») – 163,4.