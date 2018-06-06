Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн признан самым дорогим игроком мира по версии CIES Football Observatory.
Трансферная стоимость Кейна оценивается в 201,2 миллиона евро, сообщает championat.com.
На втором месте в рейтинге оказался бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар, трансферная стоимость которого составляет 197,5 миллионов евро.
Третью строчку занял французский спортсмен, нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Киллиан Мбаппе (186,5 миллионов евро).
Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду занял 24-е место (€ 103,4 млн).
При составлении рейтинга исследовательский центр применил эксклюзивный алгоритм, учитывающий возраст, позицию, выступления на клубном и национальном уровнях (частота появления на поле и голы), успехи клубов и сборных, уровень чемпионата.
В 2017 году самым дорогим спортсменом CIES называл Неймара. Его трансферная стоимость составляла 246,8 миллионов долларов.
1. Гарри Кейн («Тоттенхэм») – € 201,2 млн
2. Неймар («ПСЖ») – 195,7
3. Киллиан Мбаппе («ПСЖ») – 186,5
4. Лионель Месси («Барселона») – 184,2
5. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 171,3
6. Делле Алли («Тоттенхэм») – 171
7. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити») – 167,2
8. Антуан Гризманн («Атлетико») – 164,5
9. Пауло Дибала («Ювентус») – 164,2
10. Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед») – 163,4.
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