В честь Международного Дня защиты детей, компания Tcell провела акции, концерты, подарила подарки и отпраздновала этот день с детишками абсолютно во всех регионах нашей страны. Более 1500 детей из детских домов, школ и детских садов смогли провести этот день весело и незабываемо.

В рамках социальной ответственности, компания Tcell заботится об особо уязвимых слоях населения Таджикистана. В 8 городах и поселках Таджикистана, сотрудники Tcell навестили воспитанников детских домов и деток с ограниченными возможностями, которые получили подарки от компании.

В городе Бохтар, Tcell навестил 10 деток с ограниченными возможностями, находящихся на попечении родителей. Один из ребят, 5-летний Абдухалил, с трудом может самостоятельно ходить, но с легкостью и радостью передвигается на трехколесном велосипеде. Сотрудники компании подарили Абдухалилу новый велосипед, от которого мальчик пришел в восторг. Все детки получили огромные коробки сладостей, а родители – продукты первой необходимости.

Также, в Бохтаре прошло бесплатное выступление в Кукольном театре, которое посетили более 150 детишек, и от души весело посмеялись над забавными героями представления.

В Вахшском районе, Tcell пришел в гости к удивительной семье: Назаров Хамрохон Курбонович – глухонемой с детства, и уже 12 лет в собственном доме он вместе с женой обучают глухонемых детей языку жестов, навыкам общения с окружающим миром и простым школьным предметам. В данный момент у них учатся 64 ребенка, из которых 21 живут в их доме всю учебную неделю. Сотрудники Tcell навестили Учителя и учеников, и оказали помощь этой прекрасной семье, в которой каждый человек – с большим и любящим сердцем.

В Согдийской области, в селе Хистеварз, детки с ограниченными физическими возможностями, проходящие лечение в организации «Нумуи Сайхун», тоже отпраздновали День детей! Вкусный праздничный обед и приятные подарки очень понравились деткам. Также праздник с угощениями и подарками прошел в детском доме в районе Фархор, где 54 воспитанника получили учебные материалы и канцтовары в подарок от компании.

В Худжанде, Tcell совместно с Национальной Федерацией Клубов ЮНЕСКО Таджикистана провели детское спортивное мероприятие "Спорт без границ" в интернате для детей с умственными ограничениями здоровья. Сюда приехали свыше 200 детей с ограниченными возможностями со всех регионов Таджикистана. В течение двух дней, они соревновались в играх по настольному теннису, забегах на короткие дистанции и футболе. Все дети были награждены памятными дипломами и подарками.

Школа-интернат для детей-инвалидов района Варзоб получила помощь от компании для 280 воспитанников. Компания Tcell передала интернату средства личной гигиены для детишек. А более 100 детей из детского дома в городе Турсунзаде – получили в подарок спортивный инвентарь – мячи, обручи, наборы для бадминтона, скакалки. Здесь прошел настоящий веселый спортивный праздник, с играми и конкурсами.

Самых маленьких детишек сотрудники Tcell навестили в районе Ишкошим ГБАО. Здесь более 70 маленьких учеников из центров раннего развития, получили учебные материалы, чтобы расти умными и всесторонне развитыми.

Также, 1 июня Tcell совместно с Радиостанцией Азия Плюс, начали цикл мероприятий под названием «Читаем Вместе». В этом проекте, к малышам из детских домов Душанбе будут приходить известные артисты, музыканты, ведущие, и читать им добрые сказки, открывая дверь в мир волшебства.

Большой детский фестиваль от Tcell прошел в столице Таджикистана. Конечно – на свежем воздухе, в компании забавных клоунов, с подвижными играми и конкурсами, сладостями и весельем! Вход на фестиваль был совершенно бесплатным, и открытым для всех желающих, и праздник продолжался весь день.

В ходе благотворительных акций на День защиты детей, компания Tcell охватила все регионы Таджикистана – столицу, РРП, Хатлон, Согд, ГБАО. Более 1500 детей из различных учреждений получили подарки от компании.

Tcell, как социально ответственная компания, регулярно проводит благотворительные проекты. Оказывая помощь уязвимым слоям населения, Tcell проявляет свою заботу об обществе, в котором функционирует.

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Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.