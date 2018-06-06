В Душанбе состоялась презентация книги «Мочарои рафта» («Происшествия минувшего») известного таджикского предпринимателя Абдухалила Холикзода.

В презентации, которая прошла в малом актовом зале издательства «Шарки Озод», приняли участие писатели, ученые, журналисты и друзья Абдухалила, которые поздравили автора с первой его книгой. Они также поделились своим мнением о ее содержании.

Книга представляет собой сборник небольших эссе и новелл, в которых автор не только рассказывает о ключевых событиях своей жизни, но дает оценку событиям, происходившим на заре независимости в родном Таджикистане.

Язык изложения очень прост, события даются в такой динамике, что книга читается на одном дыхании.

"Наше поколение можно считать потерянным поколением, - такими словами начинается книга Холикзода. – Время его взросления совпало с распадом Советского Союза. Этот катаклизм свел на нет все наши планы на будущее".

Абдухалил известен в Таджикистане больше как предприниматель, поэтому очень ценными для читателей могут быть его размышления о том, как начать бизнес с нуля. В этом отношении книгу Абдухалила можно причислить и к образцам деловой литературы, которые в Таджикистане встречаются редко.

Как отметили присутствующие на презентации, книга «Мочарои рафта» имеет полифонический характер – в ней соприкасаются биография одного из простых граждан Таджикистана и жизнь страны, в ней идет речь и об экономике, бизнесе, истории гражданского противостояния в республике, есть в ней и полезные наставления, изложены этические принципы автора.

Презентация книги Абдухалила Холикзода в Душанбе, 5 июня 2018 года Asia-Plus

Абдухалил Халиков родился в 1966 году в Пенджикенте, в знаменитом селе Панджруд. В 1992 году окончил факультет восточных языков Таджикского государственного университета им. Ленина.

Но судьба распорядилась так, что Абдухалил не строил свою жизнь согласно специальности, а пошел в сферу бизнеса.

В одной из глав книги автор дает подробное разъяснение своему выбору.

Картины жизни, которые показывают автора в различных ракурсах событий его жизни, особенно в 90-е годы, не может оставить читателя равнодушным.

Очень впечатлительными получились эпизоды, в которых речь идет о выживании национального бизнеса в лихие годы гражданской войны, борьбе автора на фронте бизнеса хлопка и других.

Книга написана в форме художественных воспоминаний, но она отличается от литературных произведений тем, что в ней нет ни одного вымысла.

Автор в настоящее время продолжает работу над второй частью книги. Участники презентации считают автора продолжателем традиции Садриддина Айни, «Воспоминания» которого считаются блестящим образцом этого жанра в таджикской литературе ХХ века.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus