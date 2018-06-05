ОАО «Ориёнбанк» внедрил совершенно новую и технологичную программу, на базе автоматизированной банковской системы Oracle FLEXCUBE Universal Banking System от ведущего международного производителя программного обеспечения Oracle Corporation.

Теперь клиенты банка могут произвести все платежи через уникальную систему дистанционного банковского обслуживания Oracle FLEXCUBE Direct Banking (www.mybank.tj).

Отличительной чертой Дайрект-банкинга является его охват, что подробно описано в его определении:

Итак, Direct Banking (Прямой банкинг, также называемый Интернет-банкингом или Виртуальным банкингом, и иногда “банком без филиалов”) - это банк, который предлагает свои услуги следующими способами:

- через вебсайт (Интернет-банкинг)

- через мобильные устройства (Мобильный банкинг)

- с помощью SMS-сообщений и почты (SMS-банкинг).

Мы выделили 3 главных преимущества нового Интернет-банкинга:

1. Доступность

Подключение и использование услуги Интернет-банкинг совершенно бесплатно. Прежде стоимость услуги составляла 300 сомони, которые расходовались на приобретение ключей безопасности и соответственно флеш-карт, на которых эти ключи хранились.

Теперь нет необходимости приходить в банк, контактировать с людьми, достаточно сесть за компьютер или взять в руки смартфон, находясь в любой точке мира и произвести безопасный платеж. Приложение доступно для платформ Android и IOS.

2. Оперативность

Прежде, операции, совершаемые через систему Интернет-банкинг, были доступны только в рабочие дни и только в рабочее время. Сейчас новое системное обеспечение предоставляет клиентам круглосуточный доступ в режиме 24/7!

Одновременно отпадает необходимость в третьем лице, которое одобряло каждый платеж, сидя в банке.

Если платеж совершается регулярно в пользу одних и тех же получателей, то нет необходимости вводить их данные повторно, достаточно будет настроить это один раз. Для всех последующих платежей достаточно только скорректировать сумму. Таким образом, существенно сокращается время проведения платежей.

3. Безопасность

Программное обеспечение Oracle FLEXCUBE имеет двухфакторную аутентификацию. Сразу после регистрации в банке, клиент получает сгенерированный системой пароль (на почту и номер телефона, предоставленные при регистрации). Клиент входит в свой аккаунт, используя этот пароль и далее изменяет пароль на желаемый.

При проведении любой денежной операции клиент подтверждает операцию вводом разового пароля, который отправляется на его телефон и на почту. Т.е. даже если кто-то получил доступ к аккаунту клиента, совершить денежный перевод ему не удастся, потому что без пароля подтверждения операция не пройдет.

Также программа имеет опцию «сброса» клиента. Например, если клиент воспользовался Интернет-банкингом в общедоступном месте и забыл выйти со своего аккаунта, то через 10 минут бездействия доступ к аккаунту сбрасывается автоматически.

Другие плюсы

Новый Интернет-банкинг был специально приспособлен для потребностей наших клиентов. Современный дизайн с интуитивно понятной навигацией, позволяет иметь контроль над своими финансами в любое время и в любом месте.

Главная страница

Макет главной страницы настроен под требования клиента.

Текущий статус всех операций теперь будет отображаться на главной странице сразу же после входа клиента в аккаунт.

Усовершенствованная история транзакций

В списках транзакций клиент может просмотреть детали любой совершенной им транзакции

Интернет-банкинг, удобный для путешествий

Воспользоваться Интернет-банкингом от ОАО «Ориёнбанк» можно находясь в любой точке мира, надо всего лишь иметь доступ к интернету. Также дизайн нового Интернет-банкинга адаптивен под любые устройства.

Новая функция – групповые транзакции

Зная, как важна связь между бухгалтерской системой клиентов и Интернет-банкингом, мы приготовили очень полезную функцию, которая намного упростит работу в Интернет-банкинге. Если нужно провести несколько платежей и сделать это быстрее, можно воспользоваться функцией выгрузки группового файла, в котором будут отражены все платежные поручения. Таким образом, отпадает необходимость вводить каждую транзакцию вручную и отдельно.

Удобная авторизация платежей

При авторизации платежей, введенных сотрудниками, руководителю или главному бухгалтеру не нужно будет авторизовывать каждую транзакцию отдельно. Достаточно выбрать все платежи, ожидающие авторизации, и авторизовать их одновременно.

Выписки, доступные круглосуточно и в удобных форматах

Выписки по любому счету можно просмотреть и скачать в любое время и в часто используемых форматах (pdf, html).

Удобный способ установления новых услуг

В новом Интернет-банкинге клиент сам сможет включить или отключить услуги, предоставляемые банком.