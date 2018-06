Citing Kyrgyz border service, Kyrgyz media outlets report a conflict with the use of weapons has occurred between Kyrgyz and Tajik border guards in the border area between Kyrgyzstan’s Leilek district (Batken region) and Tajikistan’s Jabbor-Rasoulov district (Sughd province).

