Пограничные войска Госкомитета национальной безопасности Таджикистана начали служебное расследование по инциденту на госгранице, который произошел 4 июня в пять часов вечера в местности Максат Лейлекского района Баткенской области между пограничниками Кыргызстана и Таджикистана. Об этом говорится в заявлении погранведомства РТ, разосланного сегодня в СМИ.

В заявлении особо отмечается, что кыргызская сторона отказалась проводить совместное расследование.

Между тем, пресс-центр погранвойск Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) заявляет, что «все опубликованные сообщения, цитаты кыргызских пограничников, журналистов об инциденте, не соответствует действительности».

«…Как видно на распространённом самими кыргызами видео о событиях 4 июня 2018 года, можно заметить, что этот конфликт был заранее запланирован кыргызской стороной, и огонь воздух первыми открыли пограничники Кыргызстана», - отмечается в заявлении.

Далее говорится, что погранпредставители Кыргызской Республики прибыли на место инцидента и на встречу после длительного ожидания (вероятно, имеется в виду, что таджикские пограничники ждали своих кыргызских коллеги, но почему они их ждали, не сообщается, - ред.).

Ранее кыргызское агентство АКИpress со ссылкой на Государственную пограничную службу КР сообщало о том, что в тот вечер таджикские пограничники выгнали граждан Кыргызстана с участка "Футбольное поле", где последние организовали стихийную торговлю. После между подоспевшими кыргызскими военнослужащими и таджикскими пограничниками произошел конфликт, в ходе которого таджикские погранцы, по данным погранслужбы КР, применили оружие, произведя предупредительные выстрелы вверх.

Сообщалось, что, так как таджикские пограничники, якобы, незаконно находились на несогласованном участке, кыргызские коллеги потребовали от них покинуть его. «Военнослужащие Таджикистана отказались выполнить требования пограничников Кыргызстана, повели себя агрессивно, провоцируя драку, и произвели предупредительные выстрелы вверх, после чего были задержаны пограничным нарядом Кыргызстана», - отмечалось в заявлении Погранслужбы Кыргызстана.

Погранцов вернули. А автоматы?

По данным пресс-службы погранвойск РТ задержанные пограничники Таджикистана уже возвращены на родину. «Пограничники Кыргызстана при задержании нанесли им серьезные телесные повреждения, нарушив ранее подписанные договоренности о поведении на линии границы между погранведомствами», - отмечает пресс-служба.

Между тем, по данным источника в правительстве Таджикистана, из 4 таджикских пограничников задержаны были трое, один, вероятно успел скрыться с места инцидента. Также по данным источника, кыргызские пограничники забрали себе автоматы таджикских коллег (4 автомата). На данный момент их уже вернули.

В конце заявления Погранвойск Таджикистана говорится:

«Несмотря на неоднократные письменные обращения, относительно незаконных действий на границе жителей приграничных населённых пунктов Кыргызстана в разрез раннее достигнутых договоренностей на уровне межправительственной комиссии Республики Таджикистан и Кыргызской Республики, продолжает в одностороннем порядке свои провокационные действие на неописанных участках границы. Подобные действия граждан Кыргызской Республики дестабилизирует обстановку, которая является предпосылкой возникновения пограничных инцидентов с участием жителей приграничья и военнослужащих пограничных ведомств Сторон».

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus