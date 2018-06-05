Курс доллара в Таджикистане в последние дни перевалил за отметку 9 сомони. Это привело к тому, что наличная американская валюта стала еще более дефицитной.

Спрос без предложения

Сегодня Национальный банк республики установил официальный курс 1 доллара США на уровне 9, 03 сомони.

В принятом парламентом страны в ноябре прошлого года Госбюджете на 2018 год курс был запланирован на уровне 9 сомони за 1 доллар.

Вот уже два месяца, как на валютном рынке страны ощущается нехватка наличного доллара. В настоящее время большинство таджикских банков не осуществляют операции по продаже доллара, ссылаясь на его отсутствие.

В некоторых банках, таких как «Казкоммерцбанк», «Первый микрофинансовый банк», «Спитамен Банк» и др., доллары все же можно получить, но в ограниченном объеме – от 50 до 300 долларов в одни руки.

Национальный банк еще в конце минувшего месяца сообщал, что ситуация на внутреннем валютном рынке носит кратковременный характер.

Нехватку валюты в этот период года в регуляторе считают обычным явлением.

- Спрос и предложение иностранной валюты носит сезонный характер: спрос на нее в начале года всегда увеличивается, а предложение – снижается. Снижение курса национальной валюты и повышение курса иностранной валюты, в особенности курса доллара США, в основном происходит под влиянием миграционных потоков, - отмечают в регуляторе.

С начала этого года официальный курс доллара к таджикской валюте вырос почти на 2,2%. По состоянию на 1 января текущего года один доллар равнялся 8,8190 сомони.

В поисках доллара

В конце минувшей недели мы решили пройтись по банкам, чтобы выяснить, где и сколько долларов можно приобрести.

Отделение «Эсхата-банка». На вывешенном мониторе онлайн-таблица курса валют: покупка $1 – 9,02 сомони, продажа - 9,03 сомони. Мы также посетили отделения и ряда других микрокредитных организаций. Курс покупки и продажи везде практически одинаковый.

Все наши попытки приобрести доллары оказались безрезультатными.

Картина везде была практически одинаковой.

Банк. Обменник. Один-два посетителя…

- Мне нужно приобрести доллары США.

- Если вы хотите продать - пожалуйста, по курсу 9,2. А вот продажи нет. Если хотите, можем предложить российские рубли или евро…

- А когда будет? Нам нужно. Где можно купить?

Сотрудники банков, либо, безмолвно разворачиваясь на 180 градусов, уходят от ответа, либо ограничиваются неопределенным: «Не знаю, заглядывайте, может вам повезет».

Посетив центральный офис ЗАО «Банк Азия», мы заметили, что здесь наличная валюта продается по самому высокому курсу. В обменнике на цокольном этаже вывешена табличка: «покупка $1 – 9,2 сомони, продажа - 9,3 сомони». Но доллары не продавались.

В офисе микрокредитно-депозитной организации «Алиф Сармоя» нам посоветовали воспользоваться электронным сервисом покупки американской валюты.

- На сайте заполняете заявку, на свой телефон получите SMS-уведомление и можете прийти получить свои 100$. В месяц можно подавать 10 заявок, то есть приобрести всего $1000. Но это все временно; думаю, ситуация изменится уже к середине июня, - сказал один из сотрудников.

На следующее утро пришло SMS-уведомление, и мы без проблем смогли приобрести $100.

«На 100 баксов бизнес не прокрутишь»

Абдулло Воситов занимается поставкой одежды из Турции. Там за товар он расплачивается долларами.

- Вот уже второй месяц невозможно приобрести наличную валюту. То, что выдают на руки по 100 долларов, это ведь мизер! На 100 баксов бизнес не прокрутишь. Сейчас оживились менялы, которые подороже продают доллары предпринимателям. Курс разнится на 15-20 единиц. Вот именно эта разница скажется на конечной цене завезенного товара, - сетует предприниматель.

Подобные истории можно услышать от многих бизнесменов.

- Мы уже привыкли к дефициту и скачкам курса, - говорит другой предприниматель. - Так ведь происходит уже четвертый год. Мы стали учитывать этот момент, иметь определенные запасы наличности, но это возможно для бизнесменов с крупным оборотом. А вот для большинства предпринимателей-челноков, других средних и мелких бизнесменов проблематично иметь «на черный день» запас долларов, - говорит он.

Выход – переждать сезон

Специалисты считают, что власти сами создали данную ситуацию, чтобы как-то удержать рост курса. Если появится больше предложений на валютном рынке, то курс неизменно поползет вверх.

Экономист Амриддин Алиев утверждает, что НБТ в настоящее время не в состоянии обеспечить спрос населения на доллары.

- Если спрос растет при малом предложении, то, соответственно, растет цена. Таджикистан живет за счет переводов и небольшого экспорта местной продукции и сырья в $ 1,4 млрд, которые недостаточны для покрытия потребностей страны.

По словам экономиста, возникает вопрос, который давно стал риторическим: что делать и как быть? Ответ прост: переждать.

- Появление черного рынка неизбежно, но это единичные случаи, и назвать их масштабными невозможно. Банки из скупленной наличной валюты в день продают не более пары тысяч долларов.

Специалисты уверены, что у властей нет инструментов для регулирования этого вопроса.

- С началом очередного рабочего сезона трудовых мигрантов объемы денежных переводов падают, и это приводит к дефициту валюты на внутреннем рынке. Ситуацию может изменить единственный шаг, это создание новых промпредприятий, что будет способствовать сокращению оттока валюты, - говорит экономист Алим Хамиджанов.

Острый дефицит американской валюты начался со второй декады апреля, после введения США новых санкций в отношении российских компаний и последовавшего за этим падения курса рубля к доллару. Чем больше обесценивался рубль в России, тем недоступнее становился доллар в Таджикистане. Это в очередной раз доказывает, что основным источником валюты для таджикского рынка являются денежные переводы мигрантов.

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