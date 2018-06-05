Мусульмане Узбекистана смогут оплатить обязательные и иные платежи в соответствии с канонами ислама посредством Интернета и сотовой связи.

Денежные средства зачисляются на спецсчета Благотворительного общественного фонда «Вакф» для дальнейшего целевого использования в рамках указа Шавката Мирзиёева, посвященного мерам по коренному совершенствованию деятельности религиозно-просветительской сферы, сообщает CA-NEWS.



Компания Click в партнерстве с благотворительным общественным фондом "Вакф" предоставила возможность оплаты обязательных и иных платежей для мусульман через интернет и сотовую связь.

Как уточнил гендиректор Click Улугбек Рустамов, платежи сгруппированы по трем категориям: хайрия; вакф; закят, фитр, ушр, фидя.

Оплата может быть произведена в любой момент с мобильного телефона при помощи различных интерфейсов: через USSD, мобильное приложение Click Uzbekistan и Telegram-бот @clickuz.



Хайрия, вакф, закят, фитр, ушр, фидя, - виды ежегодного обязательного и необязательного налога в исламском праве, выплачиваемого с различного вида доходов и имущества (движимого и недвижимого) всеми самостоятельными, свободными, дееспособными и взрослыми мусульманами в пользу нуждающихся единоверцев.

Напомним, в Таджикистане стоимость закота установлена в размере 510 сомони и его обязаны давать те мусульмане, у которых есть лишние средства в размере не менее 20,4 тыс. сомони.

Размер фитра (пожертвования) в текущем году установлен в размере 5 сомони за весь месяц. Духовное управление мусульман Таджикистана определило данную сумму, исходя из средней стоимости двух килограммов муки, согласно исламским канонам.

По данным источника, сумму за каждый пропущенный день поста установили в размере 10 сомони.

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