В Беларуси при личном участии главы этой республики Александра Лукашенко год назад появился шоколад под брендом «Президент».

Как сообщает «Столичное телевидение» тогда горький 72-процентный создавали исходя из предпочтений своего президента, и Лукашенко как-то сам признался, что лично в процессе создания идеального вкуса пробовал каждую партию.

Шоколад «Президент» стал популярным, поэтому белорусские технологи решили создать целую линейку нового продукта и запустили три вариации на шоколадную тему: для ценителей «горького» – 85%, чуть нежнее – 78% и лайт-позиция с утончённым ароматом – 72%.

Первым, кого угостили «Президентом эксклюзив» стал Эмомали Рахмон. Белорусские журналисты утверждают, что он продегустировал и «высоко оценил» новый шоколад. Президент Таджикистана стал первым лидером, кому Александр Лукашенко вручил корзину с новой сладкой продукцией.

В мае этого года Лукашенко посетил Таджикистан с трехдневным визитом, во время которого главы государств провели переговоры по вопросам активизации торгово-экономического сотрудничества, открыли СП по сборке тракторов и национальную выставку белорусских товаров; на выставке свою продукцию представили около 150 белорусских компаний и организаций.

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