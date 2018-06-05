Таджикистан сегодня может предложить гражданам России такие виды туризма, как экологический, охотничий, горный и оздоровительный.

Подготовленный проект соглашения между правительствами Таджикистана и России о сотрудничестве в сфере туризма находится на стадии изучения российской стороной. Об этом было заявлено сегодня на встрече главы Комитета по развитию туризма Таджикистана Нуъмона Абдугаффорзода с торговым представителем России в Душанбе Михаилом Кораблином.

Стороны выразили уверенность в том, что подписание вышеназванного соглашения будет способствовать увеличению потоков туристов из России в Таджикистан, и обратно, будут налажено взаимовыгодное сотрудничество между турагентствами двух государств, сообщает пресс-служба Комитета по развитию туризма Таджикистана.

Таджикская сторона проинформировала торгового представителя России о том, что согласно принятым поправкам в законодательство страны, с середины мая иностранные граждане могут находиться на территории республики без официальной регистрации до 10 рабочих дней, вместо ранее установленных трех дней.

Было подчеркнуто, что Таджикистан сегодня может предложить гражданам России такие виды туризма, как экологический, охотничий, горный и оздоровительный.

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