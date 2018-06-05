Сотрудники милиции 4 июня на территории пахотных земель кишлака Гульшан Фархорского района обнаружили тело 78-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

По подозрению в убийстве мужчины задержана его жена - 31-летняя местная жительница, которая ранее была осуждена по статье 105 (Убийство матерью своего новорожденного ребенка) УК Таджикистана, сообщает официальный сайт МВД Таджикистана.

Отмечается, что задержанная 3 июня в ходе возникшей семейной ссоры до смерти избила своего пожилого мужа. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По данным таджикского Агентства по статистике, в прошлом году в стране были зарегистрированы 7 фактов убийства.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus