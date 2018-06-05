Девятимиллионная жительница Таджикистана после выписки из роддома въехала в понедельник вместе с родителями в новую квартир. Трехкомнатная квартира со всеми удобствами была выделена семье девочки по поручению Эмомали Рахмона мэром Душанбе Рустамом Эмомали.

На сайте столичной мэрии опубликованы фотографии счастливой семьи, въехавшей в новую квартиру, расположенную в одной из новостроек в районе Исмоили Сомони по центральному проспекту города Рудаки.

c cайта dushanbe.tj 1 /5

9-миллионная жительница страны, которой дали имя Насиба, появилась на свет 26 мая в 06:30 утра в роддоме №1 города Душанбе. Ее вес при рождении составил 3,6 кг, рост - 51 см.

Мама новорожденной - 28-летняя Назира Муллоджонова, жительница столицы, сотрудница Агентства труда и занятости населения Таджикистана.

Отец - Фируз Рафиев работает администратором в одном из супермаркетов столицы.

Новорожденная Насиба – второй ребенок в семье. До ее рождения у пары был один ребенок - мальчик.

Ключи от новой квартиры счастливым родителям были вручены в день рождения Насибы вице-мэром Душанбе Мавсумой Муини.

Мавсума Муини - вице-мэр города Душанбе поздравляет родителей девятимиллионного жителя республики НИАТ "Ховар"

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