Более 2 тысяч религиозных ученых со всех уголков Афганистана 4 июня выпустили фетву, в которой провозгласили нападения террористов-смертников харамом и противоречащими исламским учениям.

Теологи назвали воюющих «нарушающими шариат», так как они «лишь проливают кровь мусульман», сообщает местный телеканал Tolonews.



«Атаки смертников, взрывы для убийства людей, мятеж, различные виды коррупции, грабеж, похищение людей и любое насилие считаются великими грехами в Исламе и являются нарушением порядка Аллаха», - отметили афганские священнослужители.



Богословы отметили, что в соответствии с Кораном, убийство мусульман является «харамом».

Религиозные ученые повторили свой призыв к талибам принять «безоговорочное» мирное предложение афганского правительства.

«Мы, религиозные ученые, призываем «Талибан» дать положительный ответ на мирное предложение афганского правительства, чтобы предотвратить дальнейшее кровопролитие», - отметили религиозные ученые.

Между тем, во время встречи афганских религиозных лидеров в Кабуле террорист-смертник подорвался возле главного прохода к месту собрания Совета улемов Афганистана , которое произошло около Политехнического университета.

Как пишет The Washington Post, в результате погибли 14 человек. Уточняется, что среди погибших было семь студентов и четыре сотрудника службы безопасности. Тела еще трех человек до сих пор не опознаны. 17 граждан в ходе взрыва получили ранения.

Ответственность за атаку не взяла на себя пока ни одна группировка.