Более 2 тысяч религиозных ученых со всех уголков Афганистана 4 июня выпустили фетву, в которой провозгласили нападения террористов-смертников харамом и противоречащими исламским учениям.
Теологи назвали воюющих «нарушающими шариат», так как они «лишь проливают кровь мусульман», сообщает местный телеканал Tolonews.
«Атаки смертников, взрывы для убийства людей, мятеж, различные виды коррупции, грабеж, похищение людей и любое насилие считаются великими грехами в Исламе и являются нарушением порядка Аллаха», - отметили афганские священнослужители.
Богословы отметили, что в соответствии с Кораном, убийство мусульман является «харамом».
Религиозные ученые повторили свой призыв к талибам принять «безоговорочное» мирное предложение афганского правительства.
«Мы, религиозные ученые, призываем «Талибан» дать положительный ответ на мирное предложение афганского правительства, чтобы предотвратить дальнейшее кровопролитие», - отметили религиозные ученые.
Между тем, во время встречи афганских религиозных лидеров в Кабуле террорист-смертник подорвался возле главного прохода к месту собрания Совета улемов Афганистана, которое произошло около Политехнического университета.
Как пишет The Washington Post, в результате погибли 14 человек. Уточняется, что среди погибших было семь студентов и четыре сотрудника службы безопасности. Тела еще трех человек до сих пор не опознаны. 17 граждан в ходе взрыва получили ранения.
Ответственность за атаку не взяла на себя пока ни одна группировка.
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Оптимист 9
Афганцы -не мусульманы. Ислам делал спиртного и наркотика харам. А они производят наркотик. Это 100 раз больше грех, чем его употреблять.
комил9
«Конкретно использование на российской территории женщин в качестве «шахидок» разрешили и даже рекомендовали религиозные авторитеты – ваххабитские улемы (ученые) из Саудовской Аравии, а на практике реализовал ваххабитский эмиссар – саудовский «амир» Абу-аль-Валид» . А ваххабитский улем Салман аль-Ода, внедряющий через интернет идею о соответствии канонам ислама самоубийственных террористических актов в Чечне, являлся до недавнего времени деканом в саудовском исламском университета "Умм аль-Кура", расположенном в Мекке .
Может быть, терроризм – это следствие искаженного понимания Корана. Но ведь – именно Корана, а не книги о Винни-Пухе. И у истоков этого искажения стоят ученейшие исламские мужи (улемы), а не безграмотные арабские скинхеды. Исламский мир роднят с миром террора не плохие ученики, а отменные и популярные учителя! И если власти Саудовской Аравии только в мае 2003 года были вынуждены отстранить от должностей 1710 человек из духовенства – значит, проблема не в одиночках. При таких масштабах террористическая проповедь – это болезнь уже всего исламского сообщества. И отчего-то в России, Казахстане или Узбекистане обнаруживают центры подготовки террористов - то отчего-то эти центры чаще оказываются связанными с мечетями и медресе (мусульмаснкими семинариями), чем с клубами служебного собаководства. (с)
Сильвио Берлускони9
Одни факихи (богословы) благославляют на теракты, другие осуждают... Всего лишь бизнес
Бахтияр10
Всё эти радикалы-исламисты, своими действиями только очерняют свет Ислама-религию не установили, мирское не сберегли, посеяли Смуту.... .